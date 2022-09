Bouw en renovatie van Sporthal 1 vlotten goed

Wie de site De Mote bezoekt, ziet er sinds juni iedere dag een ander beeld. De werken aan de renovatie van de Sporthal 1 werden er aangevat en de hoofdaannemer Bouw- en Renovatie heeft onderaannemer Lapeire ingeschakeld zodat het gebouw net voor het bouwverlof kon gesloopt worden.

Momenteel is men bezig met de aanleg van de rioleringswerken. De gemeenteraadsleden kregen gisterenavond de vraag om goedkeuring van het perceel elektriciteit en sanitair voorgeschoteld.

“In het bestek van de elektriciteit is er relighting voorzien in de zaal zodat er betere LUX-waarden kunnen bekomen worden voor onze sportverenigingen”, duidde schepen sport Jan Lievens. “Er is ook een branddetectiesysteem voorzien, evenals bekabeling voor camerabewaking. Ook de vereiste noodverlichting en databekabeling zal voorzien worden. Voor elektriciteit is de uitvoeringstermijn bepaald op 90 werkdagen en wordt dit geraamd op 161.529 euro inclusief BTW.”

Legionellabestrijding

In het bestek van sanitair, verwarming en ventilatie zijn alle sanitaire leidingen, kraanwerk, WC’s, wastafels… opgenomen evenals een systeem van legionellabestrijding en waterontharding. Schepen Jan Lievens: “Er wordt een zonneboilerinstallatie voorzien voor het opwekken van het warm water. De verwarming gebeurt met condenserende gasketels via radiatoren in het laaggebouw en luchtverwarming in de zaal”, legt hij de raadsleden uit. “De EPB-regelgeving bepaalt echter ook dat er een ventilatiesysteem van het type D moet en zal geplaatst worden.”

Voor sanitair, verwarming en ventilatie is de uitvoeringstermijn bepaald op 120 werkdagen en dit wordt geraamd op 584.950 euro inclusief BTW. De gemeenteraadsleden keurden beide lastenboeken goed zodat de verdere renovatie kan verdergezet worden. (EV)