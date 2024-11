Bezwaar van NVAPlus Moorslede wordt mogelijk onontvankelijk verklaard

Omdat er door de oppositiepartij NVAPlus bezwaar is ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, wordt de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Moorslede uitgesteld. Het zou evenwel best wel kunnen dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het bezwaar onontvankelijk verklaart en het dus ook niet zal worden behandeld. Daags na het indienen van het overzicht van de verkiezingsuitgaven bezorgde STERK de herkomst van de geldelijke middelen waarmee de verkiezingsuitgaven zijn betaald.

“Het gaat hier om een louter administratieve fout”, zegt lijsttrekker en toekomstig burgemeester Sherley Beernaert (STERK). “Alle verkiezingsuitgaven werden perfect ingegeven in het nieuwe digitaal systeem. Tot onze grote verbazing hebben we bij de publicatie van de uitgaven ook moeten vaststellen dat de herkomst van de uitgaven van de lijst niet waren opgenomen.”

Betaald met eigen middelen

“Hiervan werd dan ook onmiddellijk op 13 november melding gemaakt bij de bevoegde instanties. Er is dus absoluut geen sprake van fraude of niet-aangifte van verkiezingsuitgaven, nergens worden de centen van de inwoners in gevaar gebracht. Met STERK ontvangen we, in tegenstelling tot de andere partijen, geen enkele bijdrage van een nationale lijst.”

“Alle verkiezingsuitgaven worden betaald met eigen middelen, zijnde de bijdragen van de mandatarissen en opbrengsten van onze evenementen. Het is jammer dat er steeds verder aan afbraakpolitiek wordt gedaan, terwijl we net constructief verder willen werken aan de toekomst van Moorslede en in het algemeen belang van onze inwoners. We betreuren dan ook ten zeerste dat NVAPlus dit aangrijpt om klacht in te dienen.”

Geen vermelding van herkomst

“STERK won de verkiezingen overtuigend, waarvoor nogmaals onze felicitaties”, reageert voorzitter Filip Terryn namens het bestuur van NVAPlus. “Deze uitslag trekken we totaal niet in twijfel en daar gaat ons bezwaar ook niet over. Na de verkiezingen zijn alle lijsten volgens het lokaal kiesdecreet verplicht om alle uitgaven netjes aan te geven alsook de herkomst van deze middelen.”

“Daarvoor had men de tijd tot 12 november. Vanaf 13 november heeft elkeen tien dagen de tijd om deze aangiften in te kijken en eventueel opmerkingen te formuleren. Hierover een ‘melding’ maken kan enkel in de vorm van een bezwaarschrift, wat we dan ook deden op 19 november.”

“NVAPlus stelde immers vast dat STERK bij haar lijstuitgaven geen vermelding maakt van de herkomst van deze middelen. Iedereen weet dat verkiezingsuitgaven strikt geregeld zijn en dit is bijgevolg een flagrante inbreuk op de wetgeving rond de verkiezingsuitgaven. Wij en andere partijen hebben ons huiswerk wél correct gemaakt. NVAPlus staat voor open, eerlijk en transparant beleid.”

“Dat de installatievergadering daardoor nu een maand later zou plaatsvinden, lijkt hen te verontrusten. Dat is trouwens niet onze fout. De fout ligt bij STERK. Hun prioriteiten liggen duidelijk ergens anders. Sherley Beernaert is zes jaar schepen van financiën. STERK levert straks in de nieuwe legislatuur opnieuw de schepen van financiën (Andries Sioen, red) en men is niet in staat om een eenvoudige aangifte van verkiezingsuitgaven naar behoren uit te voeren. Dat belooft voor de toekomst.”

Wordt het bezwaar wel ontvankelijk verklaard, dan wordt dat tijdens een openbare zitting in Brussel behandeld door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dit is een Vlaams administratief rechtscollege met drie bestuursrechters