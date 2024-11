Bewust geeft toelichting bij nieuwe samenstelling gemeenteraad en BCSD

Bewust (de Poperingse liberalen) stelt haar toekomstige vertegenwoordigers in de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) voor.

“Sabien Lahaye-Battheu en Bram Meeuw nemen hun plaats in de gemeenteraad terug in en zullen constructieve en kritische oppositie blijven voeren. We verwelkomen ook weer Johan Lefever en Christine Verdonck opnieuw in de gemeenteraad. Johan brengt waardevolle ervaring en dossierkennis mee, terwijl Christine een sterke stem biedt voor de landbouwsector en de belangen van de deelgemeenten”, zegt co-voorzitter Matthias Demuynck.

Co-voorzitter Nina Bonduelle, Sophie Gruwez en Isabel Sticker verliezen dus hun zitje in de gemeenteraad. Bewust verloor bij de verkiezingen van 13 oktober drie van haar zeven zetels.

Hoewel Barbara Lahaye (dochter van Sabien Battheu) rechtstreeks verkozen is, kan zij door de regel dat twee leden van hetzelfde gezin niet samen mogen zetelen, niet in de gemeenteraad plaatsnemen. “Toch blijft zij een belangrijke rol spelen binnen onze liberale ploeg en zal zij na het afronden van haar studies drie jaar actief worden in het BCSD. Dit mandaat zal zij delen met Isabel Sticker, die de eerste drie jaar voor haar rekening neemt in het BCSD. Isabel blijft daarnaast ook een cruciale kracht achter de schermen als secretaris van onze partij”, aldus Nina Bonduelle.

Hoewel Sophie Gruwez heeft besloten om af te zien van een mandaat in de gemeenteraad, blijft zij actief betrokken binnen het bestuur van Bewust.