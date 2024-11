Bevoegdheden Kortemarkse schepenen bekendgemaakt

CD&V en Zeker 8610 die onlangs al beslisten om samen verder een coalitie te vormen in de legislatuur 2025- 2030, maakten de bevoegdheden in het nieuwe schepencollege van Kortemark bekend. Jan Stoens en Koen Decleir zijn daarbij nieuw in het college.

In de nieuw samengestelde gemeenteraad zullen CD&V en Zeker 8610 samen een meerderheid vormen van 20 raadsleden op een totaal van 23. In de oppositie zetelen dan telkens 1 raadslid van CONTENT, Eerlijk & Bezorgd en Vlaams Belang.

Karolien Damman (CD&V) blijft burgemeester en neemt de volgende bevoegdheden op zich: algemeen beleid, politie, brandweer en veiligheid, communicatie en inspraak, bibliotheek, financiën, personeel, rechtsgeschillen, landbouw en ICT. Eerste schepen Stefaan Vercooren (Zeker 8610) wordt opnieuw schepen van onderwijs en sport. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor gebouwen, begraafplaatsen, wonen en groenbeheer.

Koen Decleir (CD&V) is nieuw als schepen en neemt cultuur, kunstonderwijs, erfgoed, kerkbesturen, burgerzaken, feestelijkheden en kermissen voor zijn rekening.

Schepen Lynn Vermote (Zeker 8610) werkt komende legislatuur rond de bevoegdheden mobiliteit milieu, dierenwelzijn, jeugd, speelpleinwerking en toerisme. Nieuwkomer Jan Stoens (Zeker 8610) wordt verantwoordelijk voor openbare werken, waterwegen, rioolbeleid en ruimtelijke ordening. Schepen Christine Logghe (CD&V) tot slot werkt de komende zes jaren rond de bevoegdheden sociale zaken, gelijkekansenbeleid, gezinsbeleid, kinderopvang, senioren, jubilea, ontwikkelingssamenwerking, beheer onroerende goederen, KMO, middenstand en markten. Ze wordt ook opnieuw voorzitter van het Bijzonder Comité. De installatie van de nieuwe gemeenteraad vindt plaats op woensdagavond 4 december om 20 uur in cc De Beuk, Torhoutstraat 9 in Kortemark.