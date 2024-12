Betaalbaar wonen, veiligheid en toerisme: dit zijn de krijtlijnen van het nieuwe bestuursakkoord in Knokke-Heist

Het nieuwe gemeentebestuur van Knokke-Heist, een coalitie van Inzicht en JA!, hebben de inhoud van hun bestuursakkoord aangekondigd. “Een veelbelovend plan dat de koers uitzet voor de komende zes jaar. Onder het motto ‘Samen naar morgen’ leggen we de nadruk op verbinding, vernieuwing en versterking”, klinkt het.

Betaalbaar wonen en gezinsvriendelijkheid centraal

De coalitie begrijpt het belang van jonge gezinnen voor de leefbaarheid van Knokke-Heist. Daarom wordt er stevig geïnvesteerd in betaalbare woningen, vernieuwde schoolinfrastructuur en een uitgebreid aanbod van kinderopvang dat aansluit bij de behoeften van werkende ouders. Daarnaast wordt talentontwikkeling gestimuleerd via naschoolse activiteiten en vakantiekampen die prioriteit geven aan kinderen uit de gemeente.

Bruisende economie en toekomstgericht toerisme

Een bloeiende lokale economie en een sterk toeristisch beleid zijn essentieel voor de welvaart van Knokke-Heist. De handelskernen worden aantrekkelijker gemaakt met ruimte voor kunst, cultuur en evenementen. Tegelijkertijd wordt er ingezet op zakentoerisme om de aantrekkingskracht van de gemeente ook in de wintermaanden te vergroten. Innovatieve startups en creatieve sectoren krijgen de ruimte om te floreren, terwijl het toeristisch erfgoed en streekproducten gekoesterd blijven.

Duurzaamheid en veiligheid in een inclusieve gemeente

Een groenere, veiligere en meer inclusieve gemeente is een belangrijke pijler van het nieuwe beleid. Er wordt gewerkt aan energiezuinige renovaties, duurzame stadsontwikkeling en betere mobiliteitsoplossingen. Tegelijkertijd blijft de gemeente investeren in veiligheid, met moderne infrastructuur voor politie en brandweer, en een geïntegreerd antidrugs- en alcoholplan. Daarnaast wordt Knokke-Heist toegankelijker gemaakt voor iedereen, met bijzondere aandacht voor senioren en mensen met een beperking.

Meer transparantie en betrokkenheid van inwoners

Het nieuwe bestuur zet sterk in op betrokkenheid van de inwoners. Transparante communicatie staat voorop: gemeenteraden worden voortaan live uitgezonden, inspraakmomenten per buurt worden georganiseerd en het klachtenmeldsysteem wordt verbeterd. Via een gebruiksvriendelijke website en duidelijke informatie blijft de gemeente toegankelijk voor iedereen.

Een verbindende toekomst voor Knokke-Heist

De coalitie van INZICHT en JA! presenteert een bestuursakkoord dat niet alleen ambitieus, maar ook realistisch is. Samen bouwen zij aan een gemeente waar iedereen meetelt, met oog voor zowel de lokale gemeenschap als de unieke identiteit van Knokke-Heist. Het bestuur wil dit ambitieuze plan realiseren samen met inwoners, verenigingen en ondernemers, omdat de inzet en samenwerking van iedereen nodig is om deze ambitieuze doelen te bereiken.

(MM)