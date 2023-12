“Bestuur blijft verder investeren in dorpskernen”: Anzegem past meerjarenplan aan

Op de jongste gemeenteraad werd de aanpassing van het meerjarenplan ’Anzegem morgen’ vastgesteld. Het is duidelijk dat het bestuur de financiële gezondheid van de gemeente voorop stelt. De verwijten en het doembeeld dat Anzegem financieel boven zijn stand leeft, zijn dan ook niet correct. “Naast de investeringen in het Gemeentepunt blijft het bestuur verder investeren in de verschillende dorpskernen”, stelt schepen van Financiën Louis Degroote (Samenéén). “Dit blijkt uit de investeringen in jeugdlokalen in Tiegem en Ingooigem, de gemeenteschool in Ingooigem, de Sint-Janskerk in Anzegem en de restauratie van de oude kerk in Vichte.”

De komende maanden zal er verder werk worden gemaakt van de bouw van de school in Ingooigem, de ontwikkeling van het Gemeentepunt, de renovatie van de oude kerk in Vichte, de renovatie van de kerk in Kaster, de inrichting van het nieuwe scoutslokaal in Tiegem en de verdere afwerking van de kerk in Anzegem. “Er worden inspanningen geleverd om de begroting van Anzegem gezond te houden door te investeren op het tempo en volgens de mogelijkheden van de gemeente waarbij de schuldgraad verder wordt afgebouwd”, licht schepen Degroote toe. “De fiscale inkomsten zijn hierin een positieve factor. Deze zijn voor een groot deel te danken aan de hoge inflatie, de toegenomen inwonersaantallen en bebouwing van Anzegem. Bovendien zorgen de fors gedaalde energiekosten voor een serieuze meevaller.”

Meerwaarde centralisatie

De covid-crisis en vooral de daaropvolgende energiecrisis met een permanent sterke stijging van de bouwkost als gevolg, zorgen voor vertraging van de investering in het nieuw Gemeentepunt. Daardoor verschuiven ook de daaraan gekoppelde verkopen van het gemeentelijk patrimonium naar achter in de tijd. “Het spreekt voor zich dat de inrichting van het nieuw Gemeentepunt de nodige kosten met zich meebrengt”, vervolgt de schepen. “Het is één van de meest ambitieuze projecten die in de afgelopen legislaturen in de gemeente werd ondernomen. Het bestuur blijft overtuigd van de meerwaarde die een centralisatie van de diensten voor de werking van de gemeente en de inwoners kan betekenen. Na de technische dienst, de groendienst, het archief en de uitleendienst, nam deze week ook de politie daar haar intrek.”

Hilariteit

De metamorfose van de oude textielfabriek Escolys is niet meer te stoppen. Dat blijkt ook uit nieuwe projectonderdelen die momenteel vorm krijgen, zoals de nieuwe theaterzaal die in het voorjaar afgewerkt zal zijn. Hoe de invulling ervan verder geconcretiseerd wordt, ligt nog een stuk open. Er ontstond hilariteit bij een aantal raadsleden van Inzet en Samenéén omdat twee van de drie kandidaten van CD&V-Eendracht die samen deel gaan uitmaken van de nieuwe partij Ons DNA, zich onthielden en raadslid Eddy Recour als derde, tegenstemde. “Dat Ons DNA zich nog eens grondig ging moeten beraden over hun visie”, was de kritiek.

“Escolys weggeworpen geld”

Gemeenteraadslid Johan Delrue (Samenéén) gaf het drietal een sneer door te verwijzen naar de berichtgeving in de krant. Die liet verstaan dat Ons DNA zich constructief ging opstellen omtrent de verdere invulling van het nieuw Gemeentepunt. Oppositieleden Davy Dewaele en Amandine Eeckhaut reageerden ontstemd. “Dat het enkel Eddy was die verkondigde dat hij tegen was”, klonk Eeckhaut. Davy Dewaele gaf te kennen dat de concrete invulling van de partijstandpunten op de agenda stond en dat je niet alles voor waar moet nemen wat de pers schrijft. Oppositieraadslid Recour herhaalde voor de zoveelste keer dat Escolys weggeworpen geld is. Op de vraag van Delrue of Recour bij zijn standpunt bleef om Escolys van de hand te doen, antwoordde Recour bevestigend. De meerderheid maakte gretig gebruik om de draak te steken met deze situatie. Gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem) riep de raadsleden tot de orde.