Bespreking van meerjarenplan leidt tot hevige discussie op gemeenteraad Zonnebeke

De laatste gemeenteraad van het jaar in Zonnebeke verliep bijzonder bitsig. De oppositie schoot met scherp, wat soms tot emotionele en bitsige uitspraken leidde.

De gemeenteraad was nog maar net begonnen toen er al enkele misverstanden opdoken. De digitale versie van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 klopte niet met de gedrukte versie die de gemeenteraadsleden thuis hadden ontvangen. Dat leidde meteen tot een discussie tussen raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) en schepen van Financiën Koen Meersseman (#Team8980). Ook wanneer de voetpaden ter sprake kwamen, ontstond er een hevige discussie waarbij ex-burgemeester en huidig schepen van Openbare Werken Dirk Sioen (#Team8980) op de korrel werd genomen. “Je geeft 30.822,83 euro belastinggeld uit aan voetpaden en het schepencollege is niet op de hoogte”, aldus raadslid Franky Bryon (InSamenSpraak). “Dat is gewoon onwettig. Nog erger is dat het schepencollege het gesjoemel indekt door het pas na het beëindigen van de werken goed te keuren.”

Prestigeprojecten

Een duidelijk aangeslagen schepen Sioen gaf de fout toe en gaf aan dat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren. Na het overlopen van het meerjarenplan opperde de meerderheid dat Zonnebeke over een gezonde en solide basis beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit werd echter volledig tegengesproken door oppositiepartijen InSamenSpraak en N-VA. Raadlisd Koen Descheemaeker (N-VA) sprak van gelijkblijvend beleid. “Op gebied van veiligheid, landelijke wegen, scholen, buitenschoolse kinderopvang… wordt praktisch weinig of niks geïnvesteerd, maar wel gaat het budget van 30 miljoen euro naar prestigeprojecten zoals het landhuis en de school in Passendale en praktisch voor de helft naar lonen.”

Halve antwoorden

Hij besloot zijn betoog met de woorden ‘het gaat niet goed met Zonnebeke’. Luk Hoflack (InSamenSpraak) beaamde dat: “Wij hebben nog noot tegengestemd op dit punt, maar we kunnen niet anders. Op de vele vragen die ik anders niet kon stellen, kreeg ik maar halve of geen antwoorden. Wij stellen vast dat de personeelskosten stijgen met 40 procent, dat er geen vooruitgang is met het dossier Nonnebossen, het dossier van het marktplein in Beselare blijft geheimzinnig, de gemeenteschool in Zonnebeke komt er pas eind 2024, van de school in Geluveld is zelfs geen sprake meer. Niet ik, maar de meerderheid misleidt de bevolking met de cijfers van het landhuis dat een enorme kost zal zijn. Hebben jullie eigenlijk deze gemeenteraad voorbereid?” Bij de stemming stemden beide oppositiepartijen tegen. De meerderheid had weinig of geen reactie in huis. (NVZ)