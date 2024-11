Bente Gevaert (De Brug) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “Elke burger telt”

Bente (23) woont in de Guido Gezellestraat. Ze is maatschappelijk werkster bij Welzijn Tielt. Ze zet zich in voor Ingel Blues Bikers. Eind mei 2025 neemt ze met dit team deel aan de 1.000 km van Kom op tegen Kanker. “Vol enthousiasme en goesting start ik als gemeenteraadslid. Het is mooi dat de jeugd een duidelijke stem heeft gekregen van Ingelmunster. Ik streef naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt. Ik ben jong én gedreven: elke burger telt! Ik ben heel maatschappelijk betrokken en hecht veel belang aan het welzijn van de mens. Deze insteek wil ik meenemen in de politiek. Ik streef ernaar dat iedereen zich thuis voelt in deze gemeente en dat de noden worden afgestemd op de inwoners.”