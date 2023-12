Bende gebruikt deelwagens in Staden voor drugstrafiek: “Ze maakten gebruik van valse identiteiten”

Tijdens de gemeenteraad in Staden kwam aan het licht dat twee deelwagens die de gemeente in samenwerking met autodeelplatform Clause2you aanbiedt een tijdlang gebruikt werden voor drugstrafiek.

Dat bleek na een vraag omtrent het deelautogebruik door raadslid Bonny Vergauwe (CD&V). “Bij twee van de drie wagens – die in Oostnieuwkerke en die in Westrozebeke – is er een korte periode een serieus misgebruik geweest”, vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “De wagens werden gebruikt voor drugstrafiek van en naar Nederland. De trafikanten maakten daarvoor valse identiteitsprofielen aan bij Clause2you. De bende werd opgerold en de twee wagens werden in beslag genomen waardoor we ze een tijdje hebben moeten missen. Clause2you zat zeer verveeld met de zaak. Ondertussen werd voor extra beveiliging gezorgd rond het gebruik van valse identiteiten.”

“Rond de wagens is ook positief nieuws te melden dat hopelijk niet door het negatieve nieuws wordt ondergesneeuwd. Ze worden immers veel gebruikt door zowel inwoners als gemeentepersoneel”, besluit burgemeester Vanderjeugd.