“Belangen van kleine gemeentes niet vergeten”

Deze 60-jarige gepensioneerde postbode, is een bekend gezicht in Aarsele. Hij is al langer actief bij de Tieltse socialisten en zetelde tot 2006 ook in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van 2006 verhuisde hij naar Ieper, maar drie jaar geleden kwam hij terug in Tielt wonen. Hij is ook voorzitter van de Watewystappers. “Het waren heel vreemde verkiezingen. Zeker aangezien de opkomst al bij al beperkt was, ben ik tevreden dat ik verkozen ben. Ik ben 30 jaar actief geweest als vakbondsafgevaardigde en heb de belangen van de collega’s verdedigd. Nu wil ik de belangen van de burgers verdedigen. Als raadslid vind ik het erg belangrijk dat, zeker in het licht van de fusie, ook de kleine deelgemeenten niet vergeten worden”, aldus Didier, die 474 voorkeurstemmen haalde.