Axel Ronse over zijn afscheid als schepen in Kortrijk: “Ik blijf militant en de grootste supporter van N-VA Kortrijk”

Na acht jaar neemt de 43-jarige Axel Ronse (N-VA) afscheid als schepen van Cultuur. Tijdens zijn mandaat werkte hij aan het versterken van Kortrijk als creatieve en culturele stad. Vanaf nu focust hij zich volop op zijn federale ambt. Met zijn vertrek komt een einde aan een bepalende periode voor het cultuurbeleid in Kortrijk.

“Het was een erg dankbare verantwoordelijkheid. We hebben zes jaar lang goed werk geleverd en mooie projecten gerealiseerd. Ik koos bewust voor schepen van Cultuur omdat ik enorm geloof in de toekomst van Kortrijk als cultuurstad. Een mooi aanbod op het vlak van cultuur trekt ook jongeren aan en dat heeft een stad echt nodig. De vele investeringen in infrastructuur zijn dan ook niet voor niets geweest.”

Waar ben je zelf het meest trots op?

“Er kwam een nieuw museum rond 1302, dat ook zilver haalde op de wereld Oscars in London. Ook op de realisatie van Abby, een museum voor hedendaagse kunst, ben ik enorm trots. Dat zal in april 2025 openen. De schouwburg werd ook vernieuwd. Dus we hebben wel enkele stappen vooruit gezet op het vlak van cultuur.”

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens uw legislatuur?

“We hebben heel wat projecten van nul moeten opstarten, zoals museum Abby en 1302. Ik ben trots dat we dit tijdens één legislatuur hebben kunnen realiseren, want er komt heel wat bij kijken: financiële middelen vinden, een ontwerp maken, en intensief lobbyen met de Vlaamse regering. En dan kwam daar ook nog de coronacrisis bij. Dat was een ontzettend intense periode. Ons cultuurbeleid was net goed op gang gekomen, en ineens lag alles stil. Voor veel artiesten was dat een bijzonder zware tijd. Ook het fotofestival, dat toen plaatsvond, viel in het water, met veel geplande activiteiten die niet konden doorgaan.”

Had u zelf nog graag enkele projecten willen realiseren?

“Eigenlijk niet. Ik geloof er sterk in dat cultuur van onderuit moet groeien. Het fotofestival, bijvoorbeeld, ontstond op vraag van de fotoclubs in Kortrijk – een fantastisch initiatief. Als stad moet je vooral een kader creëren waarin het culturele veld kan floreren. Daarnaast hadden we ook een sterke musical rond 1302. Ik hoop echt dat daar een vervolg op komt, want dat was van hoog niveau. De musical werd gemaakt met en door mensen uit de regio. Daardoor gaven we ook lokaal talent een podium. Dat soort kansen moeten we blijven stimuleren.”

Je neemt afscheid van het schepencollege en zal vooral focussen op je federale ambt. Wat zijn daar de ambities?

“Ik deed mee aan de verkiezingen omdat ik burgemeester wou worden, dat heb ik ook nooit ontkend. Ik ben in de politiek gestapt omdat werken in ons land veel te weinig wordt aangemoedigd, en dat is desastreus voor onze welvaart. België is een van de weinige landen met onbeperkte werkloosheidsuitkeringen, te veel mensen zijn langdurig ziek, en pensioenen worden te vroeg opgenomen. Er is dus dringend werk aan de winkel. We staan op een kantelpunt: nu of nooit. Ik wil mijn schouders zetten onder sociaaleconomische thema’s om eindelijk echte hervormingen te realiseren. En dat is op federaal niveau.”

Wat zal jouw rol in Kortrijk dan nog zijn?

“Er zijn drie dossiers die ik als gemeenteraadslid nauwgezet wil opvolgen. Ten eerste wil ik ervoor zorgen dat de site Kortrijk Expo geen shoppingcentrum, voetbalstadion of hotel wordt. De expo moet een expo blijven. Daarnaast ligt de Doorniksewijk me nauw aan het hart, en ik zal erop toezien dat het tweerichtingsverkeer en parkings daar behouden blijven. Tot slot blijf ik sterk inzetten op het thema veiligheid, een prioriteit die ik als kandidaat-burgemeester steeds heb benadrukt. Tijdens de onderhandelingen heb ik Ruth Vandenberghe overtuigd om te kiezen voor 40 extra agenten. Ik wil erop toezien dat die belofte correct wordt uitgevoerd.”

Hoe kijk je naar de toekomst van N-VA Kortrijk?

“Ik blijf militant en de grootste supporter van N-VA Kortrijk. Kelly (Detavenier) en ik hebben de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in een nieuwe, diverse generatie die echt alle lagen van de bevolking weerspiegelt. Die nieuwe generatie heeft alles in huis om het uitstekend te doen. Ik hoop dat ze zich blijven inzetten voor wat ze belangrijk vinden, want het zijn stuk voor stuk sterke persoonlijkheden. Giovanny Saelens ontdekte ik enkele jaren geleden. Hij heeft zich in 2018 tijdens de verkiezingen fantastisch bewezen. Uiteindelijk werd hij kabinetschef. Trui Steenhoudt is dan weer de ideale persoon om een vernieuwend mobiliteitsbeleid te voeren. Ik heb alle vertrouwen in hen en ze mogen me altijd bellen voor advies als dat nodig is.”

