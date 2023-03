AVEVE-gebouw wordt (opnieuw) openbaar verkocht: “Een nieuwbouw is veel efficiënter”

Het vroegere AVEVE-gebouw in Langemark dat de gemeente in 2020 kocht om er de jongerencampus in onder te brengen, wordt drie jaar later opnieuw openbaar verkocht. Oppositiepartij CD&V blijft overtuigd dat het gebouw ideaal was voor het project en vraagt zich nu af wat er nu moet gebeuren met de verenigingen die er een onderkomen zouden vinden.

In september 2020 stemde de gemeenteraad voor de aankoop van de vroegere AVEVE-gebouwen in de Boezingestraat. De toenmalige coalitie van CD&V en N-VA kocht de gebouwen voor 900.000 euro met het idee om er diverse verenigingen en het kunstonderwijs onder te brengen. Een jaar later barst de coalitie en de nieuwe meerderheid van N-VA, Vooruit en Tope8920 besliste prompt om het AVEVE-gebouw weer op de markt te zetten. Maandag werd die beslissing geofficialiseerd. Het gebouw wordt opnieuw openbaar verkocht.

Piste in de vuilbak

“We wisten dat jullie dit terug wilden verkopen en het zal geen verrassing zijn dat we het hiermee helemaal niet eens zijn”, zei Lieven Vanbelleghem (CD&V). “We blijven het jammer vinden dat deze piste zomaar de vuilbak wordt ingegooid. Het lijkt ons nog steeds een grote opportuniteit om alles dicht bij het sportcomplex te laten aansluiten, aangezien deze grond langs achter grenst aan de sporthal. Dit is niet enkel aangenaam voor de jongeren, maar ook voor de ouders met meerdere kinderen die dan niet continue op en af moeten rijden.”

Druk kruispunt

“Het is en blijft een oud gebouw dat energetisch zeker niet op peil is én veel verbouwingen vergt om alle verenigingen daarin samen te brengen zonder dat die elkaar storen”, antwoordde schepen Laurent Hoornaert (Tope8920). “Het dak van de loods is zelfs nog uitgerust met asbesthoudende golfplaten. De ligging aan een zeer druk kruispunt is ook verre van ideaal… Een nieuwbouw is veel efficiënter dan een bestaand gebouw verbouwen. De kosten van de verbouwing werden geraamd op 1.000.000 euro, maar wie biedt de garantie dat dit onder controle blijft?”

Kritiek op N-VA

CD&V richtte de pijlen vooral op hun voormalige coalitiepartner N-VA, die destijds de aankoop mee goedkeurde, maar burgemeester Dominique Cool (N-VA) beet van zich af. “Bij de aanvang in juli 2020 waren we enthousiast op basis van het financiële plaatje voor een jeugdcampus en noodwoningen dat toen werd voorgespiegeld. Onmiddellijk werd toen een verbintenis aangegaan om de aankoop te bezegelen via de notaris, zonder schattingsverslag, zonder afstemming met onze eigen diensten en op basis van een zeer rudimentaire kostenraming die naderhand van geen kanten mogelijk bleek.”

Furieuze aanvallen

Toen Cool daarop wees binnen het college werd hem dat niet in dank afgenomen. “Dit leidde tot colère en furieuze aanvallen. Niettemin hebben we ons vanaf dat moment heel kritisch opgesteld. Eind augustus 2020 werd een intentieverklaring tot aankoop geagendeerd op de gemeenteraad, ook zonder schattingsverslag en zonder oriënterend bodemonderzoek. Dit bracht spanningen tussen de partijen in het toenmalige college teweeg. Gezien het project wellicht een veelvoud zou kosten, hebben wij niet nagelaten onze bezorgdheid meerdere malen in de navolgende gemeenteraden en colleges te uiten wat zorgde voor extra druk op de ketel met alle bekende gevolgen van dien”, verwees Cool naar de breuk in de coalitie.

Chiromeisjes

Eddy Vanacker en Brecht Bogaert (CD&V) vroegen wat het gemeentebestuur dan wel van plan is met de verenigingen. Onder andere de fotoclub, de kunstkring, de chiromeisjes en het kunstonderwijs zijn vragende partij voor een eigen lokaal. “De harmonie heeft een tijdje in het gebouw gezeten en was daarover zeer positief”, wist Eddy Vanacker.

“Met de verenigingen zijn we stelselmatig in overleg om hun noden te identificeren”, antwoordde schepen Hoornaert. “Er liggen verschillende pistes op tafel, maar nog niets is concreet. Ik kan wel al zeggen dat het niet onze visie is om alle verenigingen in één groot mastodont van een gebouw te steken.”

Verlies

De gemeente maakt wellicht verlies met de verkoop. De gebouwen werden aangekocht voor 900.000 euro. Nu bedraagt de geschatte prijs 725.000 euro. Het gemeentebestuur werkt via Biddit waar de instelprijs zelfs slechts 653.000 euro bedraagt. Lieven Vanbelleghem vroeg dan ook wat het bestuur zal doen als er enkel biedingen zijn onder de geschatte prijs. “Dan zal dit opnieuw op de gemeenteraad komen”, verzekerde burgemeester Dominique Cool. (TOGH)