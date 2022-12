Ardooie heeft een ‘grote’ spaarpot en investeert verder ondanks de crisis

Het budget voor de komende jaren baart het gemeentebestuur van Ardooie maar weinig zorgen. De gemeente heeft een ‘dikke’ spaarpot en in crisistijden wordt er nog meer dan 9 miljoen geïnvesteerd. Voor oppositie Samenplus en eenmanspartij Chantal Vandevyvere is het niet allemaal rozengeur en maneschijn en worden geplande projecten veel te traag gerealiseerd. De Beverenstraat is daar voor de oppositie een voorbeeld van.

“Ardooie sloot 2021 af met een budget – in de volksmond het spaarpotje van de gemeente – van 11.328.123 euro”, zegt communicatieschepen Véronique Buyck (Groep 82). “En die mooie spaarpot kwam er dankzij een goed en doordacht bestuur. De geplande investeringen voor 2022 bedroegen 4.544.035 euro, en voor 2023 is dat 9.333.613 euro. Dit zijn de geplande investeringen: site Klaverstraat Koolskamp, site Prinsendreef, rioleringswerken, Led-verlichting, onderhoud wegen en voetpaden, fietspad Beverenstraat en het nieuwe sportcomplex. En in 2026 zal Ardooie volledig schuldenvrij zijn.”

Onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere zegt dat het bestuur niet zo goed bezig is. “In 2022 is er alleen voor de investeringen 3.740.477 euro boven de raming begroot en toch is er nog veel niet gerealiseerd”, zegt Chantal. “Ook de komende jaren stijgen de ramingen fors zodat het spaarpotje van iets meer dan 11 miljoen praktisch weg zal zijn.”

De oppositie besprak dan specifiek enkele investeringen. Kimara Goethals van Samenplus had het onder andere over de fietsonveilige Beverenstraat en wilde weten wanneer de werken daar eindelijk zullen starten. “Het is er in een bepaald deel van de straat onveilig voor fietsers”, zegt ze. “Kan er ondertussen niet prioritair gezorgd voor een tussenoplossing gezorgd worden? Paaltjes aan de rand van het fietspad, betere aanduiding van de gevaarlijke situatie met verlichte borden?”

Ten vroegste eind 2023

Schepen van Openbare Werken Krist Soenens (Groep 82) zegt dat de procedure voor dergelijke werken lang duurt. “Ten vroegste eind 2023 zullen we een aannemer kunnen aanduiden en pas dan of begin 2024 kunnen de werken beginnen. We kijken ondertussen voor een tussenoplossing voor een jaar. Het is vooral in het stuk tussen de Cardijnlaan en de Koning Alberstraat dat niet veilig is voor fietsers. Zeker voor fietsers die van Ardooie komen en richting Beveren rijden. Auto’s wijken er wel eens uit op het fietspad. Waar een zijstraat op de Beverenstraat uitkomt zouden we bijvoorbeeld het fietspad in het rood kunnen schilderen. We kunnen ook signalisatie aanbrengen die de automobilisten attent maakt op die onveilige situatie.”

30 km-regel

Burgemeester Karlos Callens wees er nog op dat paaltjes op het fietspad wel interessant zijn voor fietsers. “Maar we moeten er ook voor zorgen dat het vrachtvervoer er nog kan doorrijden en rekening houden met de parkeermogelijkheden voor de bewoners. En dat zal waarschijnlijk niet lukken met paaltjes. We zullen keuzes moeten maken. Volgens mij moet er een waarschuwingsbord of signaal komen, daar waar automobilisten vanuit Beveren Ardooie binnenrijden. Halfweg volgend jaar voeren we daar ook de 30 km-regel (nu 50) in en dan zal het probleem grotendeels vanzelf opgelost zijn.”

“Ik sta volledig achter de visie van Kimara en het gemeentebestuur moet prioritair iets doen aan die onveilige situatie, bijvoorbeeld met suggestiestroken”, zegt Chantal Vande Vyvere. “Dit is veel té duur voor een ingreep van maar een jaar”, repliceerde Krist Soenens.

Stilzwijgend

De belastingen worden niet verhoogd maar volgens Rudi Debuschere (Samenplus) worden die stilzwijgend verhoogd door de indexering. “Ik weet wel dat dit in andere gemeenten ook gebeurt, maar dan zouden jullie beter het woordje indexering uit de tekst laten.”

Rudi wilde ook wel weten waarom 5000 euro voorzien is op het budget voor de opfrissing van de cafetaria. “Maar omdat er nog geen uitbater is wordt ze niet opgefrist”, zegt Rudi. “Ik begrijp die redenering niet zo goed. Net als ik niet begrijp dat de gemeente soms maar een deel van een door Vlaanderen toegekende toelage uitgeeft. Waarom?”

“Als de minister niet zegt waarvoor die toelage exact en helemaal moet gebruikt worden, dan mag de gemeente de rest van die toelage voor een andere prioriteit inzetten”, repliceert burgemeester Karlos Callens. “Creatief ben je wel”, repliceerde Rudi.