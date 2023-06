Architectenbureau ontvangt 400.000 euro schadevergoeding voor stopzetting project Bruwiersite

Het gemeentebestuur van Ichtegem betaalde 400.000 euro schadevergoeding aan het architectenbureau Vyvey en Partners met zetel in Nieuwpoort, wegens stopzetting van het project Bruwiersite. Dat vernemen we van CD&V-raadslid Karl Bonny.

Had de laatste gemeenteraadszitting in Ichtegem niet veel om het lijf, toch bindt de CD&V van Ichtegem, de kat de bel aan, want op vraag van raadslid Karl Bonny, moest schepen Jan Bekaert, bevoegd voor onder andere openbare werken en financiën en begroting; met het schaamrood op de wangen, bekennen dat het gemeentebestuur 400.000 euro betaalde aan het architectenbureau Vyvey & Partners, voor het stopzetten van het project Bruwiersite, na bezwaar van de omwonenden omtrent de inplanting van een evenementenzaal in het centrum van de gemeente, zonder voldoende parkeergelegenheid.

Winnend project

Het lokaal bestuur schreef destijds en wedstrijd voor architecten uit om een nieuw dorpshuis in Ichtegem te bouwen. Winnaar van die wedstrijd was het Nieuwpoorts architectenbureau Vyvey en Partners. Zij gingen met de gegeven en beschreven opdracht aan de slag. In de oorspronkelijke plannen had het gemeentebestuur ook een evenementenhal voorzien, naast alle andere diensten die er onderdak zouden krijgen. Helaas tekenden omwonenden tegen die plannen bezwaar aan. Niet omwille van het dorpshuis op zich, maar wel tegen de evenementenhal die er zou ingepland worden. Volgens de omwonenden zou dat voor geluidsoverlast zorgen en was er te weinig parkeergelegenheid.

Daarop haalde het lokaal bestuur bakzeil en paste de plannen aan. Maar waarom de opdracht met het architectenbureau werd stopgezet, werd nooit duidelijk gecommuniceerd, laat raadslid Bonny in een persnota weten. “Waarom die opdracht werd stopgezet en een nieuw architectenbureau werd aangesteld die volledig opnieuw diende te starten, is pas nu aan het licht gekomen”, duidt CD&V-er Karl Bonny. “Het blijkt dat het college opdracht had gegeven om een project te ontwerpen zonder goedkeuring van de gemeenteraad, iets waar ik het college reeds meermaals op gewezen heb en die nu met het betalen van die forse schadevergoeding van 400.000 euro waarheid werd”

Raadslid Karl Bonny klaagt die enorme geldverkwisting van dit enorme bedrag aan en vroeg zich af, wat daarmee allemaal niet kon uitgevoerd worden. “Van een grove verkwisting gesproken”, zo besluit Karl Bonny. (EV)