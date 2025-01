Anneke Crevits is nieuwe voorzitter Vooruit: “Ik wil een politica zijn die aanwezig is in haar stad”

Tijdens de ledenvergadering van Vooruit Blankenberge-Uitkerke op 13 januari werd Anneke Crevits verkozen tot nieuwe voorzitter met een ruime meerderheid van 86 procent van de stemmen. Céline Vannieuwenhuyse werd herverkozen als secretaris en John Vantorre neemt de rol van penningmeester op zich. “Met deze sterke jonge ploeg kijken we vooruit naar een nieuw hoofdstuk dat gericht zal zijn op samenwerking en groei.”

Anneke Crevits liet er in haar eerste toespraak als voorzitter geen twijfel over bestaan: Vooruit Blankenberge-Uitkerke is klaar voor een nieuw begin. “We hebben een enorm turbulente periode achter de rug, maar het is nu tijd om opnieuw vooruit te kijken. Samen hebben we bewezen dat we een krachtige afdeling zijn met een sterk team, die de zwaarste politieke orkanen kan overleven”, liet ze optekenen. Met een duidelijke visie op politiek als iets wat dicht bij de mensen moet staan, zette Anneke ook een krachtig persoonlijk signaal: ze nam ontslag op haar werk om zich volledig te kunnen richten op de politiek in Blankenberge en West-Vlaanderen. “Mijn droom is om een politica te zijn die aanwezig is in haar stad. Ik wil bewijzen dat niet alle politici graaiers zijn, dat er ook politici bestaan die met beide voeten op de grond staan. Want dat is waar Vooruit voor staat, dat is waar socialisten voor staan. Wij als socialisten kunnen het verschil maken door samen aan hetzelfde zeil te trekken,” benadrukte ze.

In haar speech bracht Anneke tot slot ook een speciaal dankwoord uit aan haar voorganger Yves Catteceur. “Yves is mijn politieke broer, we hebben samen veel meegemaakt. Hij heeft ons door stormachtige tijden geleid, en ik ben trots om zijn werk te mogen voortzetten.” Het nieuwe bestuur benadrukte tot slot nog dat samenwerking, toegankelijkheid en betrokkenheid de centrale waarden blijven in hun aanpak.