Analyse van verkiezingsresultaten in Izegem: Bosmolens kiest voor STIP+, Kachtem het meest verdeeld

Sinds de afgelopen gemeenteraads verkiezingen worden nu ook fijnmazige resultaten gepubliceerd. Zo kun je ook zien hoe er gestemd werd in de deelgemeenten of in delen van de stad. In Izegem springt Kachtem er wat uit. Maar daar loopt het dan ook vol van de schepenen en is het lokaal van Vlaams Belang ook gevestigd.

Dus eerst even de focus op Kachtem. Daar is het VB-lokaal en ook vier van hun verkozenen (Sam Weyts, Filip Buyse, Lieven Gayse en Christine Degryse) wonen er. Kachtem is ook de gemeente van Tom Verbeke, die wel net over de grens met Emelgem woont en partijgenote Lisbet Bogaert. Maar ook CD&V heeft er met Ann Van Essche en Dries Dehaudt die er opgroeide ook twee ijzers in het vuur. In Emelgem wonen dan weer burgemeester Bert Maertens en schepen Kurt Himpe.

Er was ook een gedeeld telbureau Emelgem-Kachtem, maar in het bureau met louter stemmers uit Kachtem ligt het allemaal veel dichter bij elkaar dan de algemene uitslag. STIP+ is er wel de grootste partij, maar met ‘slechts’ 25,3 procent van de stemmen, het laagste aantal dat de partij haalde gezien over de tien telbureaus. N-VA haalt er 24,4 procent, maar het zijn er CD&V en Vlaams Belang die beiden hun beste resultaat neerzetten: beiden 20,3 procent van de stemmen, met CD&V dat er één stem meer haalde dan VB. In het telbureau Emelgem-Kachtem en telbureau Emelgem komt CD&V dan weer maar net boven de 10 procent uit. In telbureau Emelgem-Kachtem is N-VA (30 procent) groter dan STIP+ (28,5 procent). Dat is enkel ook het geval in Centrum 1, waar ze net STIP+ voor blijven. CD&V scoort verder vooral in twee centrumbureaus boven hun gemiddelde.

STIP+ scoorde erg goed op de Bosmolens waar het kopduo Kurt Grymonprez-Nadia Staes ook woont, in één telbureau halen ze zelfs 39,4 procent van de stemmen. Maar daar scoorde N-VA, ook schepen Virginie Derumeaux woont daar, niet slecht. Twee procent boven het eindresultaat.

Vooruit-Groen deed het bovengemiddeld in twee telbureaus in het centrum, op de Bosmolens en in Kachtem is het resultaat een stuk minder. Vlaams Belang haalde de minste scores op de Bosmolens, het best dus in Emelgem en Kachtem.