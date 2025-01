Amendement over vraagstelling oppositie weggestemd tijdens gemeenteraad van Wingene

Tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Wingene stelde oppositie-kopman Pieter-Jan Verhoye (N-VA Respect Burgerbelangen) een amendement voor op het huishoudelijk reglement. “Voor het stellen van mondelinge vragen stel ik voor het systeem van het Vlaams Parlement toe te passen”, aldus Verhoye. Maar burgemeester Lieven Huys (CD&V) zag daar weinig reden toe. “Ons huishoudelijk reglement biedt alle kansen voor een constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie”, vond hij.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van Wingene in december 2024 had onder meer oppositieraadslid Fabienne Allaert van Burgerbelangen reeds kritiek op het gevoerde Wingense beleid rond interpellaties. “Vroeger was er een vrij ‘varia’-moment, waarin de oppositie tijdens de gemeenteraad mondeling vragen kon stellen”, aldus Allaert. “Dat is tijdens de laatste legislatuur onmogelijk geworden. Vragen mogen enkel nog schriftelijk worden ingediend, wat onze politieke vrijheid beknot”, aldus Allaert. “De schriftelijke vragen kregen een antwoord en that’s it. Verder discussiëren kon of mocht niet meer. Wie het toch probeerde, werd afgeblokt. Ik hoop dat de volgende legislatuur op dat vlak wat meer soepelheid toont.”

Systeem parlement

Oppositie-kopman Pieter-Jan Verhoye haakte daar tijdens de eerste gemeenteraad van 2025 opnieuw op in en vroeg hoe het Wingense gemeentebestuur constructief wil samenwerken met de oppositie. “Ik stel voor om het huishoudelijk reglement rond het stellen van mondelinge vragen via een amendement te wijzigen, zoals in de commissiezittingen van het Vlaams Parlement”, aldus Verhoye. “Tijdens de raadszitting krijgt een raadslid vijf minuten spreektijd om zijn vraag toe te lichten. Na het antwoord van het schepencollege krijgt het raadslid nog twee minuten om extra vragen te stellen. Na het aanvullend antwoord van het schepencollege en een kort wederwoord van de vraagsteller verklaart de voorzitter de mondelinge vraag afgehandeld. Op die manier worden de vragen gebald gesteld en is er ruimte voor extra vragen.”

Geen tijdslimieten

Maar burgemeester Lieven Huys had weinig oren naar zo’n nieuw systeem. “Ik denk dat ons huishoudelijk systeem alle kansen tot een constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie garandeert”, reageerde Huys. “Een raadslid krijgt alle kans om een vraag toe te lichten. Na ons antwoord kan hij nog altijd bijkomend interpelleren. Ik zie zo’n systeem met tijdslimieten niet zitten en kan het dan ook niet goedkeuren. Als meerderheid volgen we liever onze eigen regelgeving.”

Daarop werd het amendement meerderheid tegen oppositie, met 19 stemmen tegen 8, verworpen en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.