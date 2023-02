Al de zevende wissel: Julie Kinoo legt eed af als nieuw gemeenteraadslid

Van het ene uiterste in het andere. Of het verhaal van de gemeenteraad in december en de zitting van dinsdagavond. De laatste gemeenteraad van vorig jaar duurde tot 1.58 uur en brak daarmee alle records. Nu was het in 1 uur en 18 minuten afgelopen. Julie Kinoo legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA.

Aanvankelijk stond de eedaflegging niet op de dagorde. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) loste dit op door het indienen van een aanvullend agendapunt, waardoor Kinoo toch de eed kon afleggen. Gemeenteraadsvoorzitter Els Scheirlynck (CD&V) begon de gemeenteraad met haar nieuwjaarsboodschap. “Tijdens de jongste gemeenteraad brachten alle fractieleiders hun nieuwjaarswensen en nu kom ik af met mijn wensen”, liet ze horen. “Ik hoop dat we niet te veel kijken naar het verleden maar naar de toekomst zodat we iets betekenen voor de inwoners. Bekvechten en ellenlange discussies helpen onze stad niet vooruit.”

Alle fractieleiders hadden dankwoorden voor het uittredend gemeenteraadslid Virginie Terrier (N-VA) die om persoonlijke reden stopt. “We gaan zeker haar ervaring en dossierkennis missen”, aldus haar fractievoorzitter Sanne Vantomme. “Anderzijds zijn we blij met de komst van Julie, zo heeft Kruiseke er een gemeenteraadslid blij.”

Het gaat trouwens al om de zevende wissel in deze legislatuur en dat is toch wel opmerkelijk veel. Eerder stopten Belinda Beauprez (N-VA), Sonny Ghesquière (Vooruit), Angelo Demuynck (N-VA), Etienne Pillaert (Vooruit), Hendrik Ingelbeen (CD&V) en Marc Kino.

Ouderschapsverlof

Op de volgende gemeenteraad volgt er nog een wijziging want fractieleider Yara Bogaert (Vooruit) maakte op het einde van de gemeenteraad bekend dat ze begin maart met ouderschapsverlof gaat en zich tijdelijk zal laten vervangen.

Door wie moet nog binnen de partij worden bepaald. Het hoeft niet de eerste opvolger te zijn maar wel iemand die op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 stond. (EDB)