Afscheidnemend financiënschepen Eddy Gryson: “2022 wordt een sleuteljaar voor Bredene”

Afscheidnemend schepen van Financiën Eddy Gryson heeft op maandag 20 december zijn laatste budget en Meerjarenplan 2022-2025 voorgesteld. “2022 wordt een sleuteljaar voor enkele belangrijke projecten: de tweede vleugel van wzc Jacky Maes opent en het nieuwe zwembad zal eindelijk vorm krijgen.”

Het zijn ook voor Bredene geen makkelijke tijden, liet burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) maandag optekenen. Corona heeft ook op de gemeentelijke portemonnee zijn weerslag.

Maar ook de stijgende personeelskost is volgens schepen Eddy Gryson (Vooruit) een aandachtspunt. “We hebben ons altijd tot doel gesteld de personeelskost niet boven de 50 procent van onze uitgaven te laten uitstijgen. Vandaag zitten we op 56 procent.”

Het was mee de aanleiding voor de verhoging van de onroerende voorheffing vorig jaar, geeft burgemeester Vandenberghe toe. “We hebben die een keer verhoogd en beloven dat het hierbij zal blijven. Maar de verhoging was noodzakelijk, vooral omdat we in Bredene iedereen mee willen krijgen en ons armoedebeleid gevoelig hebben uitgebreid. Maar net zozeer omdat we onze dienstverlening op peil willen houden.”

Gezond financieel beleid

En dat kan volgens Kristof Vermeire (CD&V), schepen van Personeel, enkel door verder te investeren in gekwalificeerd personeel. “Vergeet ook niet dat ons woon-zorgcentrum straks meer bedden en nieuwe diensten zoals het dagverzorgingscentrum telt en dus ook meer personeel vereist. Er is een HR-manager bijgekomen, de milieudienst werd uitgebreid net als die van ruimtelijke ordening,… Het gaat in totaal makkelijk om een 20 extra personeelsleden.” “Maar geen nood”, sust schepen Gryson, “Bredene voert een gezond financieel beleid en bouwt de leninglast verder af.”

Dat Bredene verder investeert in welzijn, bewijst volgens hem de nieuwe woonzorgcampus. “Na de afwerking van fase twee volgen in 2022 nog de verbinding met het eerste gebouw en de omgevingswerken. De coronapandemie zorgt echter voor enkele onaangename verrassingen waarmee we bij de opmaak van het Meerjarenplan geen rekening konden houden. Er is enerzijds de zeer sterke stijging van de energieprijzen en de fel duurdere grondstofprijzen, waardoor de bouw van het wzc uiteindelijk 500.000 euro meer zal kosten.”

Investeren in wegen-, voet- en fietspaden

Bredene investeert in 2022 extra in de wijken. De straten rond sportcentrum Ter Polder worden gemoderniseerd. Voor de opsmuk van de Toekomst-, Kruisnet-, Watervliegplein- en Verenigingstraat haalt de gemeente 3,5 miljoen euro uit de buidel.

Daarnaast wordt de Noordzeestraat heraangelegd en wordt een aanzet voor de doortrekking van de Hasseltstraat voorzien. Het gedeelte Dorpsstraat tussen Landweg en Zandstraat krijgt dan weer een gescheiden rioleringsstelsel waarvoor 1 miljoen euro wordt uitgetrokken.

“Bredene investeert volgend jaar ook in de veiligheid van de zwakke weggebruiker”, verzekert de burgemeester. “In samenwerking met de sociale woningmaatschappij VMSW komen er in de omgeving van het Frans Provoostplein nieuwe voetpaden en parkeerruimtes (kostprijs 225.000 euro). Er komt ook een nieuwe slemlaag op het fietspad van de Paddegatroute (tussen Brugsesteenweg en Kwadeweg) en het domein Grasduinen krijgt een fiets- en voetgangerspad (260.000 euro).

Afvalstraten en (misschien) een nieuw evenement

Bredene krijgt in 2022 ook twee afvalstraten. Een afvalstraat is een onbemande, vrij toegankelijke locatie waar inwoners hun restafval, papier, karton, glas en pmd zelf naartoe kunnen brengen. “Dankzij een investering van 200.000 euro kunnen we in Bredene straks nog meer inzetten op sorteren”, aldus schepen Erwin Feys. De eerste twee afvalstraten van de gemeente komen op het einde van de Klemskerkestraat en aan de Spuikom (ter hoogte van het Sleetje).

Tot slot krijgt ook toerismeschepen Alain Lynneel 150.000 euro extra voor de organisatie van toeristische activiteiten. “We zijn momenteel in onderhandeling om een nieuw evenement naar Bredene te halen. Het wordt geen muziekfestival, dat kan ik al meegeven. Maar meer kunnen we er nog niet over kwijt. Het wordt, als het lukt, iets bijzonder…” (MM)