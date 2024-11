Afscheid van schepenen en raadsleden in Veurne

De laatste gemeenteraad van de huidige legislatuur werd afgesloten met een afscheidsfoto van de tien raadsleden en schepenen die een punt zetten achter hun lokale politieke loopbaan. Als aandenken aan hun jarenlange inzet kregen ze allemaal een attentie ‘Uitstekend Veurne’.

Sommige raadsleden mochten maar kort proeven van het lokale politieke leven, zoals Lut Vanholme (N-VA), die in maart 2024 Bart Goudeseune opvolgde.

Boudewijn Meesschaert (CDEV) startte zijn interimperiode in januari 2023, maar het was ook even ‘terug-van-weggeweest’. Zijn eerste politieke stappen zette hij in 1994, toen de toenmalige CVP hem over de streep trok om zich kandidaat te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Om allerlei redenen (verhuis, persoonlijke redenen …) werden er nog meer gemeenteraadszitjes gewisseld. Isabelle Verlodt (CD&V) volgde Jef Goens op in 2021, Herbert Clarebout (N-VA) kreeg het zitje van Matthijs Dekeyser.

Stijn Hommez startte zijn politieke carrière in 2018 met de lijst!NSPRAAK, maar besliste enkele jaren later om verder onafhankelijk te zetelen. Nadat ze zes jaar deel uitmaakte van de meerderheidscoalitie neemt ook Elke De Preter (Veurne Plus) afscheid van de politiek.

Fakkel doorgeven

Oppositieraadslid Dirk Kesteloot (N-VA), bij de verkiezingen in oktober 2024 nog lijsttrekker van Team8630, maakt na 12 jaar op de oppositiebanken te hebben gezeten, plaats voor zijn schoondochter Julie Dedrie. Ook schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) houdt het na 24 jaar bekeken en geeft de politieke fakkel door aan zijn dochter Elise, die meteen start als schepen.

‘Oude rot in het vak’ is schepen Anne Dequidt, die van 1995 tot 1998 startte als raadslid bij de toenmalige CVP, en sinds 1999 onafgebroken een schepenmandaat invulde. Ook zij besliste om politieke kansen te geven aan familielid Koen De Vriendt en neemt afscheid van de politiek.

Ouderdomsdeken van het team is Guido Hoste (81) die eerder al had gecommuniceerd dat hij met spijt in het hart de politiek vaarwel zou zeggen. Liever had hij samen met CD&V en Veurne Plus dezelfde politieke koers blijven varen in de nieuwe legislatuur, maar het feit dat CD&V en N-VA zich samen als Team8630 in de verkiezingsstrijd van oktober gooiden zonder hem er echt bij te betrekken, gaf voor Guido Hoste de doorslag om er definitief een politiek punt achter te zetten. (MVO)