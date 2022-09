600.000 euro steun aan Lago-zwembad bron van discussie in gemeenteraad: “Moed hebben om het te sluiten”

Tijdens de gemeenteraad werd gediscussieerd over de coronasteun die de gemeente Zwevegem aan het Lago-zwembad geeft. Ook Kortrijk betaalt mee in de verliezen die het zwembad leed tijdens de coronaperiode.

De stad Kortrijk, de gemeente Zwevegem en de NV S&R Kortrijk-Zwevegem sloten in 2016 een DBFMO-overeenkomst voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex in Kortrijk en in Zwevegem. “Door de coronasituatie diende het zwembad, net als binnenspeeltuin Speelpunt en de fitnessruimte een tijdlang de deuren te sluiten waardoor de inkomsten van de exploitaties ernstig werd aangetast, terwijl een belangrijk gedeelte van de kosten toch verder liep. De totale corona-impact voor het zwembad is geraamd op 2.533.054 euro”, verduidelijkt schepen van Financiën Eliane Spincemaille (CD&V).

Na onderhandelingen werd beslist dat Kortrijk en Zwevegem tegemoetkomen in de vorm van een eenmalige corona-subsidie en NV S&R Kortrijk-Zwevegem in de vorm van een kapitaalsverhoging. Voor Zwevegem betekent dit voor 2020, 2021 en de eerste helft van 2022 samen, een som van 617.238,50 euro. “Bij stopzetting van de activiteiten in Zwevegem tijdens de eerste vijf jaar na de uitbetaling van de subsidie moet het subsidiebedrag integraal worden terugbetaald”, voegt de schepen eraan toe.

Kortrijk zou wat meer solidariteit mogen tonen

De meningen bij de oppositie waren eerder verdeeld. Wim Monteyne (N-VA) had enkele praktische vragen rond het dossier maar zei onmiddellijk achter de steun te staan. Brecht Demeire (Groen) zei resoluut tegen te stemmen. “We hebben een diep zwembad in Zwevegem, maar de put wordt steeds dieper. Er zijn geen oplossingen in het verschiet en winst zal het nooit maken. Misschien moeten we de moed hebben het te sluiten.”

Dat zorgde voor een repliek bij Johan Rollez (N-VA). “Wij stonden van meet af aan achter het project en staan er nog altijd achter. Er zijn hier clubs actief die internationaal scoren. Zal jij nu zeggen dat ze mogen stoppen? De tussenkomst die nu ter sprake komt, is iets hoger dan wat vroeger jaarlijks naar het zwembad ging, met dit verschil dat we nu een nieuw en duurzamer zwembad hebben.”

Aantal inwoners

Antoon Vanassche (Nu.Zwevegem) had ook kritiek op de voorgestelde steun. “Ik vind het niet kunnen dat de verliezen 50/50 verdeeld worden tussen Kortrijk en Zwevegem. Kortrijk zou wat meer solidariteit mogen tonen en de coronasteun verdeeld hebben volgens het aantal inwoners.” Hij ging dan ook niet akkoord.

Eliane Spincemaille gaf toe dat het spijtig was van het geld, maar dat niemand kon voorzien dat we zouden geplaagd worden met zoiets als corona. Ze zei wel blij te zijn dat de DBFMO-overeenkomst verder loopt zoals afgesproken. (GJZ)