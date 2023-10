33 extra parkeerplaatsen in kleinste deelgemeente van Ichtegem

De gemeenteraad van Ichtegem gaf goedkeuring aan het bestek, de raming en de lastvoorwaarden voor de realisatie van een nieuwe, extra parking in hartje Bekegem. De investering in het centrum van de kleinste Ichtegemse deelgemeente telt 33 extra parkeerplaatsen voor (elektrische) wagens, een fietsenstalling en groene aanplanting.

Parkeren in het landelijke Bekegem is niet altijd even simpel. “Bekegem is klein, maar bruist”, weet burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Zo is er elke week wel een activiteit in ontmoetingscentrum De Kouter, waarbij de auto’s soms langsheen de volledige Dorpstraat geparkeerd staan. Bezoekers moeten dan niet alleen erg ver parkeren, op die manier is er ook geen parkeerplaats meer voor inwoners van de Dorpstraat of andere bezoekers.”

Bouwgronden

Een oplossing drong zich dan ook op. “Het realiseren van bijkomende parkeermogelijkheden in het dorpscentrum staat als een van de prioritaire punten aangestipt in ons beleidsplan Ichtegem Inspireert”, wil Cobbaert nog benadrukken. “Om de parking te kunnen realiseren, kocht het gemeentebestuur al in 2020 voor 270.000 euro drie loten bouwgrond recht tegenover de vrije basisschool (in de Dorpsstraat 5, red.)”, treedt eerste schepen Jan Bekaert (WIT) bij.

Groene omgeving

“De investering in de parking zelf bedraagt zo’n 137.000 euro, een stuk minder dan de initiële raming van 230.000 euro.” 33 bijkomende parkeerplaatsen, dus. Ook een nieuwe fietsenstalling en de mogelijkheid om op termijn tot wel acht laadpunten voor elektrische wagens te installeren. Hoewel functionaliteit belangrijker is dan architectuur – hoe creatief kan je een parking aanleggen? – toch mag het project geen saaie grijze massa beton worden. “De parking zal in een volledig groene omgeving aangelegd worden, met onder meer verschillende bomen en een rustplekje met bankjes. Het is de bedoeling om begin 2024 daadwerkelijk aan de realisatie te beginnen”, besluit burgemeester Cobbaert.