294 kinderen verkiezen Kobe (11) tot kinderburgemeester: “Dit jaar gaan we vooral werken rond kinderrechten”

Maar liefst 294 kinderen uit het derde tot en met het zesde leerjaar kozen uit 37 kandidaten hun kindergemeenteraad. Met 90 stemmen kwam Kobe Marleyn (11) uit het zesde leerjaar van GO! Basisschool Arnoldus uit de bus als kinderburgemeester. Schepenen worden Luca Depuijdt, Sten Serru, Axelle Monbaliu en Elise De Smet.

De kinderen van het derde tot het zesde leerjaar uit de Oudenburgse scholen trokken op vrijdag 13 oktober naar de stembus. Ze kozen er een nieuwe kinderburgemeester, vier kinderschepenen en ook zestien gemeenteraadsleden. Er waren 37 kandidaten en daarvan kreeg Kobe Marleyn uiteindelijk de meeste stemmen. Hij mocht zijn burgemeesterslint al ophalen in het satdhuis.

Kobe volgt les in het GO! BS Arnoldus Oudenburg en is de zoon van Elien Desanghere en Kenny Marleyn. Kobe speelt voetbal bij de U12 van KWS Oudenburg en ravot ook elk weekend met zijn vrienden en zijn broer Lucas bij de plaatselijke Chiro .Hij woont met zijn ouders in het centrum van de stad. “We gaan dit jaar vooral werken rond kinderrechten,” verkondigt hij trots.

Campagne

“Er werd de afgelopen weken heel wat campagne gevoerd in de scholen van Oudenburg”, vertelt schepen van Jeugd en toekomstig burgemeester Romina Vanhooren (Open VLD). “Dit jaar zal de nieuwe kinderburgemeester vooral aan de slag gaan rond het thema ‘kinderrechten’”, bevestigt ze. “We gaan erover nadenken hoe we dat in onze stad in de kijker kunnen plaatsen.”

Eedaflegging

Naast een kinderburgemeester werden ook nog vier schepenen verkozen. Dat zijn Luca Depuijdt, Sten Serru, Axelle Monbaliu en Elise De Smet. Naast de schepenen werden ook zestien kindergemeenteraadsleden verkozen, eigenlijk een weerspiegeling is van de gewone gemeenteraad. Daarbij werd ervoor gekozen om alle scholen te vertegenwoordigen. Op woensdag 22 november zullen de verkozenen, voor de normale ‘volwassenengemeenteraad’ in LDC Biezenbilck, om 18 uur de eed mogen afleggen. “De leden van het schepencollege zullen meter of peter worden van een lid van het college van de kindergemeenteraad”, besluit Romina Vanhooren.