29 bezwaren tegen plannen heraanleg Lauwe: “Gaat vooral over parkeren”

Tegen 6 augustus moet de provincie beslissen of ze al dan niet een omgevingsvergunning toekennen voor de heraanleg van Lauweplaats. Er werden alvast 29 bezwaren ingediend, die vooral betrekking hebben op het parkeren. Op de gemeenteraad werd de zaak der wegen alvast goedgekeurd.

Logischer parkeren, ruimere terrassen, meer groen én waterpret. De plannen voor de heraanleg van Lauweplaats beloven alvast veel moois. Wanneer die zullen uitgevoerd worden? Dat is nog koffiedik kijken. De provincie West-Vlaanderen die de vergunning moet afleveren en heeft tijd tot 6 augustus om te beslissen. Daarna zal nog een aannemer moeten worden aangesteld.

Bezwaarschriften

De provincie zal alleszins rekening moeten houden met 29 bezwaarschriften. Die hebben vooral betrekking op het parkeren. Grootste doorn in het oog bij velen is dan ook het wegvallen van een groot aantal parkeerplaatsen. Van 115 naar 64, werd eerst geopperd. Maar dat klopt niet. “Op een deel van de Plaats geldt een parkeerverbod, maar dat wordt niet gerespecteerd. Die plaatsen mogen we dus niet meetellen”, zegt verantwoordelijk schepen Patrick Roose (Vooruit).

© GF

In werkelijkheid gaat het dus om een vermindering van 87 naar 65, want de parkeerplaats voor slagerij Gautier in de Larstraat blijft alsnog behouden. Een noodzakelijke vermindering, benadrukte de schepen op de gemeenteraad nog eens. “De huidige parkeerplaatsen op het middenplein zijn te smal en voldoen niet aan de normen. De plaatsen worden breder en langer, maar we gaan wel voor een maximaal aantal.”

Ook in de Schoolstraat, waar eenrichtingsverkeer zal gelden, verdwijnen heel wat parkeerplaatsen. Van 15 naar 4, maar daar zou de stad nog bekijken of daar kan geschoven. “Er kan ook geparkeerd worden onder CC het Applauws”, wijst Roose op de opties iets verderop.

© GF

Dat is niet alles. “Bovendien zetten we in op fietsen en deelauto’s. Binnenkort zullen mensen om het halfuur van en naar Kortrijk kunnen gaan met de bus en dat tot 23 uur. Mijn voorspelling is dat er tegen 2030-2040 veel minder auto’s zullen staan op de parking.”

Op de gemeenteraad woensdagavond werd alvast de zaak der wegen goedgekeurd – Groen onthield zich. Of de provincie ook de vergunning zal toekennen, zal moeten blijken. (JD)