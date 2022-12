23 miljoen aan investeringen in 2023 voor onder meer fietspaden, hondenweide en 200 extra zitbanken

Er stond heel wat op de agenda van de laatste gemeenteraad van 2022. Hoofdbrok was de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan. Goed nieuws kwam er voor de honden en hun eigenaars die eindelijk een loopweide vinden in de gemeente. En er komen 200 zitbanken bij.

In het initiële meerjarenplan werd een totale investeringsuitgave van honderd miljoen euro gepland. “Dat is nog steeds zo”, bevestigt schepen van Financiën Lobke Maes.

“Met pieken in het voorbije jaar en in 2023. Voor volgend jaar voorzien we 23 miljoen investeringen waarvan 9,2 miljoen euro via voornamelijk subsidies gecompenseerd worden.” De grootste sommen gaan naar infrastructuur, zoals de aanleg en heraanleg van de fietspaden en voetpaden, de bouw van de sportzaal in de Hoogstraat, de ontharding van de Deken Jonckheerestraat, de revitalisering van de industriezones Hondschootestraat en Wevelgem Zuid en de aanleg van de trage verbindingen.

“De gemeentebelastingen stijgen niet”, vervolgde schepen Maes. “We bouwen zelfs de schuldenlast verder af – van 1.632 per inwoner begin 2020 naar 1.526 euro aan het eind van de legislatuur.”

Hondenloopweide

Een punt dat al zo vaak terugkwam, heeft eigenlijk een concrete invulling gekregen. Er werd al langer gezocht naar een opportuniteit om een hondenloopweide aan te leggen.

De gemeenteraad stemde in met de aankoop van het pand Kappellestraat 118 voor een bedrag van 365.000 euro dat voor dat doel zal gebruikt worden. “Met de aankoop van de woning en de tuin, goed voor ruim 4.000 vierkante meter, creëert de gemeente een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare”, zegt schepen van Dierenwelzijn Stijn Tant.

“Het pand en de gronden zijn bovendien uitermate strategisch gelegen en palen aan gemeentelijke gronden. Er kan ook een trage verbinding tussen de Kapellestraat en de Bieststraat gerealiseerd worden .“ De gemeente gaat binnenkort in gesprek met hondeneigenaars om te bekijken hoe de loopweide kan gerealiseerd worden.

Het al uitgebreide subsidiereglement voor gemeenschapsvormende activiteiten krijgt nog een aantal extra paragrafen. Het bestond al voor tal van initiatieven, van jubilea, kleinschalige muziek- of kunstevenementen tot buurtinitiatieven. “Het reglement wordt nu aangepast om ook herdenkingsplechtigheden en herinneringsactiviteiten met betrekking tot Wereldoorlog I en Wereldoorlog II financieel te steunen”, zegt schepen van Cultuur Lobke Maes. “Ook organisatoren van tentoonstellingen rond beeldende kunst en loopmanifestaties kunnen in de toekomst rekenen op een steun tot 500 euro.”

Meer zitbanken

Momenteel telt Wevelgem 564 zitbanken, daar komen er het komende anderhalf jaar 200 bij. In het kerngebied werd vooral gekeken naar de looplijnen van een ouder publiek, onder meer richting winkels, de markt, de kerk, … Daar komt één bank per 250 wandelmeters. In het randgebied liggen is het doel om één bank per 500 wandelmeters te voorzien. In het buitengebied, dat vooral recreanten gebruiken, moet er één bank per 1.000 meter komen, met aandacht voor de locatie, zoals kruispunten van wandel- en fietsnetwerken of een mooi uitzicht.

In Gullegem worden de eerste banken al in het voorjaar geplaatst, Moorsele en kerngebied Wijnberg komen in de zomer van aan de beurt. Wevelgem in het najaar. De banken in de randgebieden komen er vanaf 2024.