100.000 euro subsidie voor ledverlichting aan Gemeentepunt Anzegem

De provincie West-Vlaanderen keurde een subsidie van 100.000 euro goed om het Gemeentepunt in Anzegem (aan de Heirbaan 73) van ledverlichting te voorzien. Hiermee wil de provincie verder streven naar een klimaatneutraal grondgebied op provinciaal niveau.

“Met deze subsidie zullen we de oorspronkelijke klassieke verlichting vervangen door ledverlichting”, aldus schepenen van respectievelijk Patrimonium en Milieu Louis Degroote (Samen Eén) en Davy Demets (Inzet). “Hiermee kunnen we een belangrijke besparing realiseren op vlak van energieverbruik en een belangrijke inbreng realiseren in het verminderen van de CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat we door de ledverlichting de werkplek voor onze medewerkers heel wat aangenamer maken. Dat zijn drie vliegen in één klap!”

De uitvoering van dit project zal in de loop van 2023 opgestart worden. Het totale kostenplaatje wordt geschat op 220.000 euro, inclusief BTW.