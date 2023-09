Gemeente zoekt erfpachter voor chalet

De gemeente Heuvelland nam dit jaar de chalet in Kemmel in erfpacht van de provincie. “Het is altijd de bedoeling geweest deze erfpacht door te geven aan een derde partij, die de chalet weer tot een pareltje kan renoveren en uitbaten”, zegt schepen van Toerisme Bart Vanacker (Gemeentebelangen). Nu lanceert de gemeente de oproep naar mogelijke kandidaten.

Op 1 april werd het Domein De Chalet feestelijk geopend. Dit domein is een uitbreiding op het reeds bestaande provinciedomein Kemmelberg. De opening ging gepaard met geanimeerde wandelingen georganiseerd door de History Lovers Heuvelland. Deze vereniging deed de theaterwandelingen ondertussen nog een paar keer over. Ook andere evenementen vonden inmiddels plaats in en rond de chalet. “Aanvragen daaromtrent moeten naar de gemeente gestuurd worden. Onze diensten doen dan het nodige om ook andere overheden te betrekken bij de aanvraag.”

CD&V Heuvelland stelde op de gemeenteraad de vraag naar een reglement over het gebruik van de Chalet. “Gebruikersvoorwaarden zoals voor onze ontmoetingscentra hebben we nog niet opgesteld”, weet Bart Vanacker.

Openbaar karakter

“We weten immers nog niet wie de erfpachter zal worden. Het gebouw moet zeker een openbaar karakter behouden. De voorbije maanden hebben we alvast alle aanvragen goedgekeurd. Alle bestemmingen zijn er mogelijk, zolang het maar toegankelijk blijft en past binnen de publieke bestemming van het park.”

Deze maand nog wordt de vraag naar kandidaten opgesteld en openbaar gemaakt. “We verwachten de kandidaten voor de maand november waarna een jury zich zal buigen over de haalbaarheid van de projecten.”

De erfpacht spreekt enkel over het gebouw, het park zelf blijft in handen van de provincie. Door een uitbreiding van het wandelnetwerk konden heel wat mensen de afgelopen zomer het park doorwandelen. Dat gebeurt ook nu zaterdag door de nieuwe inwoners van de gemeente Heuvelland. (MDN)