Gemeente Lendelede wil af van de aankoop Kasteel Dassonville

De gemeente Lendelede wil af van de aankoop van Kasteel Dassonville via de Intercommunale Leiedal. De zaak sleept al jaren aan omdat één iemand van de eigenaars weigert de verkoopovereenkomst te tekenen. Daarom vraagt het gemeentebestuur via de advocaat van Leiedal om de koop-verkoopovereenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te betalen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Daan Mostaert wil hier nu liever geen uitleg over geven. “Omdat dit punt op de agenda van de eerstkomende gemeenteraad staat en ik dat eerst met de gemeenteraadsleden wil bespreken.”

Veel geld gekost

Dan toch even situeren hoe de vork in de steel zit. Het kasteel is eigendom van de familie Tack. Eén van de erfgenamen wil het kasteel niet verkopen aan Leiedal, aan wie de gemeente het dan later zou terugkopen. De gemeente zag destijds opportuniteiten in die aankoop in het kader van de dorpskernvernieuwing. Leiedal bracht in september 2021 een bod uit voor de aankoop van het kasteel. Toen de rechtbank van eerste aanleg de koop-verkoopovereenkomst geldig verklaarde, ging de bewuste erfgenaam in beroep bij het Hof van Beroep in Gent. De hele procedure bleef maar aanslepen en geld kosten aan de gemeente. Vandaar dat de gemeente aan de advocaat van Leiedal opdracht gaf de ontbinding van de overeenkomst te vragen. En als die ontbinding door het Hof goedgekeurd wordt, zal de gemeente naar alle waarschijnlijkheid ook een schadevergoeding moeten betalen.

Iemand van de erfgenamen meldde ons dat ze nog niets wist van de plannen van de gemeente.

Een doorgang naar het park komt er wel als de aankoop van de vroegere slagerij Decock aan het Dorpsplein 10 door de gemeenteraad goedgekeurd wordt.