Geert Dedecker opnieuw verkozen tot lokaal afdelingsvoorzitter CD&V Wingene

Tijdens de voorbije lentereceptie van de CD&V Wingene – Zwevezele vonden de lokale voorzittersverkiezingen plaats. Uittredend voorzitter Geert Dedecker werd opnieuw verkozen tot lokaal afdelingsvoorzitter.

De lentereceptie was het moment van prettig weerzien en ook het moment om een nieuwe voorzitter te verkiezen voor de lokale CD&V-afdeling. Geert Dedecker was de enige kandidaat en met unanimiteit van het stemmen volgt hij zichzelf op voor een nieuw mandaat van drie jaar. “Meteen bestendigen we het mandaat van ons partijbestuur. We hebben een sterke ploeg waarin jeugdig enthousiasme en wijze ervaring elkaar perfect vinden”, weet Geert Dedecker.

De bestuursploeg wordt verder aangevuld met Christiane Dewit, Diana Cannoot, Dorine Vandenabeele, Guido Verhenne, Hedwig Kerckhove, Heleen Deryckere, Bart Van Parijs, Heidi Demaré en Maarten Huvaere. Christiane Dewit neemt de rol van voorzitter van de seniorenwerking van de partij op en Heidi Demaré is verantwoordelijk voor de werkgroep ‘Vrouw en Maatschappij’. Ook jongerenvoorzitter Ruben Verkest maakt deel uit van de ploeg.

Op naar 2024

In 2024 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. “Met onze afdeling lichten we straks onszelf door en maken we een stand van zaken op, en dit na drie jaar goed bestuur’, vult Geert Dedecker nog aan. “Samen met onze burgemeester, schepenen en ons Vlaams parlementslid Brecht Warnez voeren we ons programma de komende drie jaar verder uit en maken we van Wingene en Zwevezele nog betere plekken om te wonen, te werken en te genieten”.

