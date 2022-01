Geen tussenkomst voor aankoop zelftests in Oostende

Vooruit wil een tussenkomst van de stad voor de aankoop van zelftests voor kwetsbare inwoners en kinderen. De oppositiepartij zette dat voorstel kracht bij door zelf twee keer 100 zelftesten te schenken aan De Katrol en CKG Kapoentje. Maar het stadsbestuur gaat er niet op in.

Vooruit schonk vorige vrijdag twee keer 100 zelftesten aan twee sociale organisaties, De Katrol en CKG Kapoentje. “Deze organisaties kunnen perfect inschatten wie zelftesten nodig heeft. Zij zullen deze verdelen waar nodig”, aldus Vanessa Vens. “Voor veel gezinnen is het amper mogelijk om rond te komen, laat staan om extra geld uit te geven aan zelftesten. Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben om de twee weken recht op vier zelftesten per gezinslid aan een euro per test. Maar dat is bij de bevolking onvoldoende bekend.”

Overlappend

De Vooruit-fractie diende maandag op de gemeenteraad een voorstel in over de goedkope zelftesten aan 1 euro bij de apotheek. De partij wil dat ook die 1 euro terugbetaald wordt aan bepaalde mensen die in armoede leven en stelt ook voor om tussen te komen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, die weinig marge hebben. “De goedkope zelftesten zijn te weinig bekend bij de bevolking. Oostendenaars moeten maximaal geïnformeerd worden”, zo duidde Nancy Bourgoignie.

Het stadsbestuur stemde het voorstel van Vooruit echter weg. “We helpen al mensen die die 1 euro niet kunnen betalen”, zegt Natacha Waldmann (Groen). “We hebben de eerstelijnszone gevraagd om via de mutualiteiten de mensen te informeren. We bieden al goedkope zelftests aan via De Antenne en er is al een hulpkader dat het ons mogelijk maakt om voor dergelijke kleine uitgaven meteen tussen te komen na een positieve inschatting door de maatschappelijk werker. Door dat hulpkader kunnen we de mensen nog de dag zelf helpen. Een extra beslissing nemen voor een regel die vandaag al wordt uitgevoerd is niet zinvol, want we willen overlappende besluitvorming vermijden.” (EFO/JRO)