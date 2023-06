Geen concurrentie voor Kurt Windels?

Wint huidig burgemeester van Ingelmunster Kurt Windels van De Brug/N-VA & Open VLD op zondag 13 oktober 2024 voor de derde keer op rij de gemeenteraadsverkiezingen? Ongetwijfeld wél, want er is geen concurrentie. Wie geen fan is van de burgemeester zegt zelf: “Wie is er nu nog politiek actief die het beter kan doen?”

Met 3.145 voorkeurstemmen op zondag 14 oktober 2018 behaalde Kurt Windels een monsterscore, die enkel nog in de tijd van burgemeester zaliger Eric Vankeirsbilck mogelijk was. In 14 oktober 2012 behaalde Kurt 1.519 stemmen. Zes jaar later verdubbelde hij dit stemmenaantal. Burgemeester Kurt Windels beseft ongetwijfeld wel dat zo’n gigantische score behalen op zondag 13 oktober 2024 niet meer mogelijk zal zijn, want voor de allereerste keer verdwijnt de stemplicht. Hoeveel mensen zullen dus nog naar de stembus trekken? En na 12 jaar aan de macht te zijn, zijn het ook niet meer allemaal vrienden die spontaan op je naam een stem uitbrengen.

Kartel blijft!

We vernamen dat het kartel De Brug/N-VA & Open VLD blijft bestaan. Correct? “Wij zijn al meer dan 20 jaar samen op weg, eerst in de oppositie nu in de meerderheid. Zowel de politieke als de menselijk verstandhouding zit goed. En bovenal hebben wij nog enorm veel zin om door te gaan. Er is dus weinig reden om aan de formule te sleutelen”, zegt burgemeester Kurt Windels. We vernamen ook uit goede bron dat Steven De Maesschalck van N-VA nu voorzitter van de gemeenteraad die dat heel goed doet – zou stoppen met politiek om zich enkel nog te focussen op zijn Dentaal Technisch Bedrijf in de Izegemstraat. En hoe zit het met schepen Katrien Vandecasteele van Open VLD. Stopt ze ook? Indien ja, wie zal dan voor Open VLD op de lijst prijken, want het is al vele maanden stil rond Open VLD. Ook deze vragen stelden we en namens de fractie reageerde de burgemeester als volgt: “Beslissingen over wie stopt en wie niet zijn nog niet genomen. Daarvoor is het nog te vroeg. Feit is wel dat de lijst versterkt wordt met enkele nieuwe krachten. Zowel de onafhankelijken, de N-VA als Open VLD werken hier actief aan. Het is de bedoeling om de partij verder te laten evolueren naar een afspiegeling van de Ingelmunsterse samenleving. Een partij waar plaats is voor verschillende meningen en invalshoeken.”

Populair

In de huidige oppositie van CD&V en Vooruit zit er tot op heden niemand die kan tippen aan de populariteit van Kurt Windels. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 wordt de persoon met de meeste stemmen automatisch burgemeester. Het is meer dan logisch dat Kurt Windels terug op kop van de lijst zal staan. Zes jaar geleden droomde Jan Rosseel (N-VA) van het burgemeesterschap. Toen lukte dat niet, maar als schepen maakte hij zich in de voorbije jaren al enorm populair. Ook schepen Trui Lambrecht (De Brug), met moeilijke dossiers zoals mobiliteit, is enorm geliefd bij de bevolking. Dreigt er gevaar vanuit de eigen partij? Geven de mensen nu eens een kopstem aan Jan en/of Trui, én niet aan de huidige burgemeester? Misschien wél, misschien niet. Burgemeester Kurt Windels: “De partij heeft nog geen lijsttrekker aangeduid, maar de politieke traditie wil dat de burgemeester meestal op kop staat. Het nieuwe kiessysteem bepaalt inderdaad dat de persoon met de meeste voorkeurstemmen de sjerp krijgt, maar eigenlijk is dat een principe dat onze partij al lang toepast. We hopen vooral dat al onze kandidaten een mooi persoonlijk resultaat mogen neerzetten, als bevestiging voor het harde werk.”

Geen stemplicht meer

Op zondag 13 oktober 2024 zijn de dorpsgenoten voor de eerste keer niet meer verplicht om te gaan stemmen. Zullen de mensen bij mooi oktoberweer direct naar zee bollen in plaats van naar de stembus te stappen? Zal het percentage – omdat het de eerste keer is – enorm zakken? Zullen de mensen denken: de burgemeester wint toch, we moeten niet gaan? “Het gaat voor alle partijen wennen zijn”, zegt de burgemeester. “Enerzijds gaan we de mensen moeten overtuigen om te komen stemmen en in tweede instantie hopen dat ze het juiste bolletje kleuren. Er zijn al boeken volgeschreven over stemplicht en stemrecht. Ingelmunster heeft er vooral baat bij dat veel mensen hun stem uitbrengen. Zo zijn de verkozenen, zowel in meerderheid als in oppositie, democratisch gedragen door het overgrote deel van onze bevolking.” (Patrick Depypere)