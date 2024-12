‘Gedumpt’ N-VA uit ongenoegen in ‘open brief’ aan inwoners

Een greep uit de open brief

‘Op zondag 13 oktober waren de resultaten van de verkiezingen duidelijk: N-VA Menen-Lauwe-Rekkem steeg met 10%’, zo staat het letterlijk. ‘Griet Vanryckegem scoorde met 1.730 stemmen meer voorkeurstemmen dan de burgemeester. N-VA is trots op dit historische resultaat en dankt iedereen voor het vertrouwen.’

‘Cd&v verloor 9%. Het kartel met liberalen en socialisten (Voor 8930, red) verloor samen 5%. Groen hield maar 1 van de 2 zetels over. Zonder kartelvorming werd N-VA de grootste partij. Enkel door een kartel te vormen, behoudt de burgemeester zijn sjerp en blijven alle kartelschepenen schepen. Dit was het enige doel van het kartel.’

‘N-VA stapte op eigen kracht naar de kiezer met de kracht van de waarheid. Bij het gesprek op 14 oktober met de burgemeester werd de inhoud meteen op tafel gelegd: extra grenspatrouilles, een poetsploeg 7/7, weer zonder afspraak naar stadhuis en politie, hertekening zone 30, de overweg Hogeweg herbekijken, eerst alle onafgewerkte werven kwalitatief afwerken, een sterk ondernemersprofiel om ondernemers aan te trekken…’

‘Deze vragen verrasten niet want ook binnen het schepencollege vroeg Griet tevergeefs al lang om bijsturing. In het gesprek werd dus opnieuw aan de burgemeester gevraagd om de verzuchtingen van de kiezers ernstig te nemen.

Want de balans is zoek! Alle grafieken in onze stad kleuren rood. Maar een tweede uitnodiging om deze inhoud verder te bespreken, volgde niet meer. Het gerucht wordt verspreid dat N-VA ‘hebberig’ was en 4 schepenen eiste in deze ‘onderhandelingen’. Dit is onwaar, want ons korte gesprek ging enkel over inhoud. Tot zover de ‘onderhandelingen’ van de burgemeester.’

‘Nu zijn we meer dan 50 dagen na de verkiezingen. Het nieuwe schepencollege is bekend: de verliezende partijen bundelden de krachten. Ze verdeelden de schepenposten. Dit was blijkbaar het belang bij de ‘onderhandelingen’. Want van een bestuursakkoord of inhoud is nog geen spoor! Wat staat Menen, Lauwe en Rekkem dus te wachten ? Meer van hetzelfde ? Blijft men nog meer lasten op de schouders van de werkende en ondernemende inwoners leggen ? Zal men met het stadspersoneel en met het belastinggeld nog meer focus op het OCMW en op de sociale huisvesting leggen ? Of kiest men voor meer inzet op veiligheid en netheid ?”

‘Met N-VA zullen wij 6 jaar lang in de gemeenteraad onze speerpunten op tafel leggen. Wij blijven vertrekken vanuit de feiten en de cijfers. Vanuit de inhoud blijven wij het debat voeren. Wij gaan uit van de kracht van de waarheid. N-VA heeft één doel voor ogen: een nette en veilige stad waar het goed is om te wonen, te werken en te ondernemen.’