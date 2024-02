Fusieplan voedt wantrouwen in Ruiselede

De voorbije drie jaar is het vertrouwen van de inwoners van Ruiselede in het lokale RKD-bestuur zowat gehalveerd. Dat blijkt uit een recent rapport van de Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Als je bestuurt tegen de wil van het volk, vraag je om problemen”, zegt Hannes Gyselbrecht, oppositieleider van Respect.

De cijfers zijn hard: het vertrouwen in het lokaal bestuur is de laatste drie jaar gedaald van 41% naar amper 23%. Mensen vinden ook dat er onvoldoende overleg is. De percentages dalen van 47% naar 21%. De communicatie met de Ruiseledenaren kan ook behoorlijk beter. Dat scoort nog amper 37%. In Vlaanderen is dat gemiddeld 54%. De resultaten stemmen tot nadenken, zeker als je merkt dat de lokale bevolking wél 55% vertrouwen heeft in… de lokale politie!

Geen echte keuze

Naar de oorzaak voor de slechte cijfers moeten we niet lang zoeken. Die hebben alles te maken met de plots aangekondigde fusieplannen van Ruiselede met Wingene.

“Die resultaten zijn uiteraard niet leuk, maar wél te verwachten”, zucht burgemeester Greet De Roo. “We hebben geprobeerd om de noodzaak, het belang en de voordelen van de fusie aan te tonen, maar dat lijkt vooralsnog niet te lukken. De druk vanuit de regering om vrijwillig te fusioneren – zodat je niet voor een opgedrongen toestand staat – wordt alsmaar groter. Zo heb je als bestuur niet de indruk dat je nog veel te kiezen hebt. Het is wat het is.”

“Zowel Wingene als Ruiselede doen alsof de fusie al een voldongen feit is. Niet dus” Hannes Gyselbrecht

“Communicatie is een moeilijk punt. Wanneer we uitleg geven in ons infoblad, heeft quasi niemand dat gelezen. Maar als er een voordeelbon in staat, heeft iedereen het gezien. We hebben sinds kort een communicatie-ambtenaar aangetrokken en proberen nog meer in te zetten op sociale media, zoals Facebook. We blijven geloven in de voordelen van een fusie en zullen de inwoners vaker naar hun mening vragen.”

Opgedrongen

Hannes Gyselbrecht van de oppositiepartij Respect vindt de resultaten van het rapport de logica zelve.

“Eerlijk gezegd vind ik 23% vertrouwen nog veel, zeker als je bedenkt dat liefst 91% van de kiezers zich al in een volksraadpleging in 2022 tegen de fusie heeft uitgesproken. Wij blijven erop hameren dat de opgedrongen fusie onvoldoende gemotiveerd, onvoldoende onderbouwd en door de inwoners onvoldoende gedragen wordt. Maar het bestuur trekt zich daar niets van aan. Wanneer je koppig blijft vasthouden aan een plan terwijl je kiezers massaal smeken om dat niet te doen, vraag je om problemen.”

“Recent onderzoek heeft nogmaals aangetoond dat fusies mensen niet gelukkig maken. Waarom moet zo’n plan dan doorgeduwd worden? Zowel Wingene als Ruiselede doen alsof de fusie al een voldongen feit is. Niet dus. We hebben klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands bestuur en een verzoekschrift ingediend tot schorsing en vernietiging van de fusie bij de Raad van State. Zij hebben het laatste woord.”