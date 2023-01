Fusiegemeente in de startblokken, maar eerst bevraging bij alle inwoners

Na de principiële beslissing tot het fusioneren, gaan de gemeenten Wingene en Ruiselede van start met het voorbereidende werk. Men wil de fusiegemeente vorm geven, maar eerst komt er een bevraging naar al hun inwoners toe.

Tijdens de voorbije gemeenteraden van 19 december 2022, werd er een definitief besluit genomen om over te gaan tot fusioneren. In het najaar van 2023 wordt het gezamenlijke fusievoorstel aan de gemeenteraden voorgelegd voor de finale goedkeuring. Om dit voorstel vorm te geven, worden er binnen de gemeentebesturen momenteel verschillende werkgroepen opgestart. Dit gebeurt in samenwerking met het consultancybureau EY. Iedere werkgroep zal zich buigen over één aspect van de fusie, waarbij de resultaten van de recente bestuurskrachtanalyse telkens worden meegenomen.

Alle inwoners aan het woord

Beide gemeenten staan open om te luisteren naar hun inwoners. Ze willen meer te weten komen over hun verwachtingen, bezorgdheden en aandachtspunten. Vragen worden optimaal in kaart gebracht. Dit zal gebeuren via een bevraging bij alle inwoners. Ze kunnen ook aangeven of ze interesse tonen in groepsgesprekken en over welke thema’s ze meer duiding willen. Op basis daarvan worden er thematische groepsgesprekken opgezet.

Vanaf donderdag 26 januari kunnen alle inwoners van beide gemeenten de bevraging online invullen via www.fusiewingeneruiselede.be/bevraging. In de loop van volgende week zal er ook een papieren versie van de bevraging verspreid worden in alle brievenbussen. De bevraging loopt tot 15 februari.