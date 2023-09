Fusiebonus van vier miljoen gaat naar Ruiseleedse lening

Ruiselede en Wingene krijgen als ze straks één gemeente worden zoals bekend een schuldovername van ruim 4 miljoen euro. Die fusiebonus zal gebruikt worden om een lopende lening van ruim 6 miljoen euro van Ruiselede deels mee af te lossen. Op zich maakt het weinig uit op welke lening de bonus toegepast wordt, want de lening zal sowieso toch overgedragen moeten worden naar de nieuwe fusiegemeente.

Als de fusie definitief wordt, neemt de Vlaamse Overheid 200 euro schuld per inwoner over. Aangezien de nieuwe fusiegemeente 20.296 inwoners telt, komt dat neer op een bedrag van 4.059.200 euro. Om te beslissen op welke lening Wingene en Ruiselede dat geld gaan inzetten, werd een financiële inventaris opgemaakt. De keuze viel op een lening van Ruiselede. Begin deze legislatuur besloot Ruiselede namelijk een nieuwe lening van zo’n 6,3 miljoen euro aan te gaan, vooral met het oog op de bouw van de nieuwe cultuurzaal. Uit een vergelijking van de schulden van beide gemeenten blijkt dat die (enige) Ruiseleedse lening de jongste is, terwijl ze ook een langere looptijd heeft dan de Wingense leningen.

Lening overdragen

“Daardoor is de impact van de kapitaalsovername op de rente groter”, aldus Ruiseleeds burgemeester Greet De Roo (RKD). “Bovendien zullen we de lening sowieso moeten overdragen van Ruiselede naar de nieuwe fusiegemeente Wingene.” Concreet zal het openstaand kapitaal van de lening van 6.387.500 euro na de schuldovername verminderen naar 2.328.300 euro, waardoor de te betalen rente van 2.013.595 euro zakt naar 733.973 euro. De intrest vermindert dan weer met 1,28 miljoen euro.

De keuze om de fusiebonus af te nemen van de Ruiseleedse lening, werd donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad van Ruiselede. Oppositiepartij Respect, die zich al langer verzet tegen de fusieplannen met Wingene, stemde tegen.