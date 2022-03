Fusie van Zeebrugse haven met Antwerpen is eindelijk een feit

De fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge is een feit. De Brugse gemeenteraad heeft dit dossier maandagavond unaniem goedgekeurd. De Haven van Antwerpen-Brugge nv is eindelijk een feit, na jaren van onderhandelen.

Burgemeester Dirk de fauw (CD&V) noemde de havenfusie een ‘verstandshuwelijk’, dat voor duurzame groei zal zorgen: “Nu al merk ik dat die fusie in goede aarde valt bij de internationale rederijen. We geloven echt in het motto ‘samen sterker’. De meerwaarde van Zeebrugge voor de containertrafieken wordt nu al uitgespeeld, gezien de congestie in Antwerpen. Er meert nu al dagelijks een containerschip in Zeebrugge aan, tot voor kort was dit slechts één per week.”

Jobs

Volgens de Brugse burgemeester zal de fusie geen impact hebben op de tewerkstelling in Zeebrugge: “Er gaat geen job verloren, havenarbeiders krijgen garanties naar plaats en tewerkstelling en inkomen. Ze zullen geen halve euro minder verdienen, integendeel!”

Gemeenteraadslid Andries Neirynck (Groen) herhaalde dat de nieuwe Visartluis een slechte oplossing is, waartegen nog zal geprocedeerd worden. Hij juichtte het feit toe dat er voor de ontsluiting van de haven volop ingezet wordt op het spoor en de estuaire vaart: “Maar het is hoog tijd dat de Dudzeelse polder defintief beschermd wordt, die moet een goede woonkwaliteit voor de Dudzelenaars garanderen.”

Historische dag

Pol Van Den Driessche (N-VA), Alexander De Vos (CD&V) en Sandrine De Crom (Open VLD) bestempelden 28 maart 2022 als een historische dag in de geschiedenis van Brugge en Antwerpen: “Het was absurd dat deze twee Vlaamse havens elkaar jarenlang beconcurreerd hebben. Eén op drie jobs in Vlaanderen is gelinkt aan export, het belang van het transport via onze havens kan niet onderschat worden.”

Stefaan Sintobin (VB) wees erop dat de ontsluiting van de haven via de binnenvaart de eerstvolgende 200 jaar niet zal gerealiseeerd worden : “Kan de estuaire vaart alles oplossen? Er is nieuw overleg met Nederland nodig.”

Dirk De fauw (CD&V) ziet geen oplossing voor een bredere Dampoortsluis, omdat de Brugse vesten beschermd zijn: “Het duurt al twintig jaar eer Steenbrugge een nieuwe brug krijgt.”

Waterstof

Volgens de burgemeester zal de havenfusie volgend jaar Brugge al 6 miljoen euro divident opbrengen. In de toekomst zal Zeebrugge erg belangrijk worden als haven voor energietransitie. “Er zal als proef een waterstoffabriekje gebouwd worden, met de overschot van elektriciteit vanop zee. Belangrijker is dat Zeebrugge een Europse hub wordt voor de massale fabricage van waterstof in Chili. En een nieuwe concessie voor windmolenparken en waterstofproductie in Oman biedt kansen voor de LNG-terminal als opslagplats. Daarbij zouden zelfs de bestaande gaspijpleidingen kunnen gebruikt worden voor het transport van waterstof.”

Annick Lambrecht (Vooruit) juichtte de fusie toe, omdat er geïnvesteerd wordt in een duurzame groei. Er zal ook gewaakt worden in goed nabuurschap: Knokke-Heist, Blankenberge en Damme worden betrokken in het overleg. “Er zal ook opnieuw gepraat worden met de bewoners van de Zeebrugse stationswijk, ook met diegenen die niet onteigend worden voor de Visartsluis”, aldus Dirk De fauw.

Qua cruisetoerisme wordt 2022 een topjaar, er meren dit jaar 165 crusies in Zeebrugge aan.