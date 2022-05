Fusie tussen Brugge en Damme in de maak?

Ook Damme staat niet afkering tegen een fusie met een naburige stad of gemeente, zo bleek op de jongste gemeenteraad. “We onderzoeken alleszins hoe we de bestuurskracht voor het realiseren van grote projecten kunnen versterken”, zei burgemeester Joachim Coens.

Er was in West-Vlaanderen lange tijd weinig enthousiasme voor de door de Vlaamse regering gestimuleerde gemeentefusies, maar nu lijkt er toch beweging te komen. Burgemeester van Oostkamp Jan De Keyser (CD&V) zegt rechtuit dat hij een fusie met Zedelgem en Beernem genegen is en Wingene en Ruiselede kondigden zelfs al aan dat ze vanaf 2025 één gemeente zullen vormen.

Het noopte N-VA fractieleider Jan Van Meirhaeghe op de jongste gemeenteraad tot de vraag, gericht aan burgemeester Joachim Coens (CD&V+), of en welke plannen Damme heeft in dit verband.

“Het gonst van de geruchten over een fusie, en dan vooral tussen Damme en Brugge. Wat is hier precies van aan?”, wilde Van Meirhaeghe weten.

Burgemeester Coens schetste daarop de historiek waarbij al eerder een fusie met Maldegem werd onderzocht, toen vooral op vraag van Maldegem. “Een fusie met Maldegem leek ons toen geen interessante piste, onder meer omdat de gemeente in een andere provincie ligt. Dat heeft immers implicaties op gerechtelijk en politioneel vlak”, aldus Coens.

“Met Maldegem komt er dus geen fusie maar we willen wel onderzoeken hoe we onze bestuurskracht kunnen versterken. Die interne oefening, binnen onze administratie, gaan we heropstarten. Vooral bij het realiseren van grote dossiers (zoals het nieuw sportpark en de kazernesite in Sijsele en herbestemming van de hospitaalsite Damme, red.) merken we dat we als kleine gemeente niet zoveel financiële middelen en bestuurskracht hebben. In een grotere entiteit zouden we dit misschien zelf kunnen doen maar nu moeten we steeds op zoek gaan naar partners.”

Timing

“Een fusie biedt dus zeker heel wat voordelen. Als we er voor zouden kiezen om toch autonoom te blijven, dan moet ons ambitieniveau daar ook wel op afgestemd worden”, zo maakte Coens nog duidelijk. “Als we zouden gaan voor een fusie dan zijn er twee mogelijkheden qua timing. Ofwel richten we ons op een fusie van bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, om dan vanaf 2025 als fusiegemeente verder te gaan. In dat geval moeten we nog in de loop van dit jaar kiezen met wie we een fusie zouden aangaan. In het andere geval kiezen we voor een fusie richting 2030 en dan hebben we natuurlijk nog iets meer tijd.”

40.000 inwoners

Raadslid Jos Millecam, ook van oppositiefractie N-VA, wilde nog weten in welke geografische richting Damme dan vooral kijkt. “Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelt dat hij naar gemeenten wil van zo’n 40.000 inwoners. Als we met pakweg Beernem zouden samen gaan, dan komen we daar nog niet aan”, stelde hij.

“Inderdaad, maar we hebben ook grote buren”, zo repliceerde Coens droog, zo het idee voor een fusie tussen de historische zustersteden Damme en Brugge nog versterkend, vooral omdat buurgemeente Knokke-Heist – met zijn 33.000 inwoners, heel wat tweedeverblijvers en aanzienlijke financiële middelen – geen noodzaak lijkt te zien in een fusie.