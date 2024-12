Fusie komt dichterbij: hoe zit het met de naam Ruiselede in briefwisseling?

De zorgvuldig voorbereide fusie-operatie vanaf 1 januari 2025 tussen Ruiselede en Wingene moet nog zijn beslag krijgen, of er bestaat al enige verwarring of de naam Ruiselede op de briefwisseling behouden blijft of niet. “De naam Ruiselede wordt een deelgemeente met behoud van naam”, staat er op de gemeentelijke webstek. “Vanaf 1 januari 2025 moet je in Ruiselede bij adressering de naam van de fusiegemeente Wingene gebruiken”, zegt de fusiekrant. “Bij mij blijft voor altijd Ruiselede staan”, reageren overtuigde Ruiseledenaren op Facebook. Wat is het nu?

Als je er de webstek www.fusiewingeneruiselede.be op naslaat onder de titel ‘Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?’ staat er duidelijk: vanaf 2025 spreken we over de gemeente Wingene. Maar ook: ‘Wingene, Zwevezele en Ruiselede vormen een sterk driespan, waarbij elke deelgemeente zijn naam en identiteit kan blijven behouden. De naam Ruiselede verdwijnt dus zeker niet, maar wordt een deelgemeente met behoud van naam.’ Dat ziet de recent verdeelde fusiekrant bij briefwisseling toch anders. “Vermijd het gebruik van de fusiegemeente in combinatie met die van de deelgemeente (koppelteken of haakjes). 8755 Ruiselede wordt dus 8755 Wingene. Combinaties zoals Wingene-Ruiselede, Ruiselede-Wingene, Ruiselede (Wingene) of Wingene (Ruiselede) kunnen bij bpost voor problemen zorgen bij het scannen door de sorteermachine (!)” Wordt de naam Ruiselede vanaf 2025 dus taboe op alle briefwisseling?

Relatief

“Puur technisch is dat correct”, reageren tenminste twee bedienden bij de betrokken postkantoren. “De vermelding Wingene als overkoepelende fusiegemeente op de briefwisseling zorgt voor de minste misverstanden. Maar als de straatnaam, het huisnummer en de postcode kloppen, komt de brief sowieso aan. Ook als je ‘Ruiselede’ als gemeente blijft gebruiken in plaats van Wingene. Dat is althans onze ervaring.” Dat de bpost-sorteermachine daarover zou struikelen, lijkt dus eerder Wingense wishfull thinking eerder dan dagelijkse realiteit…

Adreswijzigingen

Inwoners waarvan de straatnaam en/of het huisnummer wijzigt, krijgen binnenkort een uitnodiging van de dienst Burgerzaken, om de info op de chip van de identiteitskaart aan te passen. Voor heel wat instanties zoals belastingen of kadaster gebeurt dat automatisch, maar als inwoner krijg je vijf jaar de tijd om ook je identiteitskaart in het gemeentehuis aan te passen. Je adreswijziging moet je wél zelf doorgeven aan je werkgever, school, huisarts, webshops… Post en pakjes die zijn verstuurd met je oude straatnaam/huisnummer worden door bpost nog tot eind juni 2025 gratis op je nieuwe adres bezorgd.