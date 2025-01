Freddy Vandenbussche (49) nieuwe voorzitter CD&V Team 80twintig: “Ik wil een zeer goed werkend partijbureau uitbouwen”

Freddy Vandenbussche (49) is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Oostkampse CD&V Team 80twintig. Hij volgt Johan Dedeene op die 18 jaar lang het voorzitterschap op zich nam.

Freddy Vandenbussche werkt als diensthoofd gastro-enterologie (maag, darm en leverziekten) in het AZ West in Veurne en is ook verbonden aan de obesitaskliniek. Maar hij heeft ook een politiek verleden. Hij werkte op de studiedienst van toenmalig minister Stefaan De Clerck. Freddy zetelde ook in de gemeenteraad van Middelkerke waar hij tot april 2007 fractieleider was voor de CD&V. Hij stond als opvolger op de Senaatslijst voor de verkiezingen in 2003. Hij gaf zijn politieke loopbaan op om aan de slag te gaan in AZ West in Veurne.

Nieuwe uitdaging

“Onlangs was ik op zoek naar een woning in het Brugse toen het kasteel Leegendael in de Kortrijksestraat in Ruddervoorde mij opviel en ik instant verliefd werd op dit karaktervolle gebouw”, vertelt hij. Voordien woonde Freddy in Lombardsijde. Zijn verhuis naar Ruddervoorde opende opnieuw een aantal politiek mogelijkheden. “Ik kende Els Roelof nog vanuit de periode dat we samen opkwamen voor de Senaat en na een aangenaam gesprek met burgemeester Jan de Keyser kreeg ik de kans om me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de plaatselijke afdeling CD&V Team 80twintig”, aldus nog de nieuwe voorzitter.

“Ik werd instant verliefd op kasteel Leegendael”

Freddy Vandenbussche is wel van plan om een zeer actieve voorzitter te zijn en het hele jaar door verschillende activiteiten met de partijraad te organiseren die een verbindende rol zullen spelen tussen de mandatarissen, de net niet-verkozenen en de leden. “Ook ik het mijn bedoeling om veel elementen van de partijwerking in handen te nemen, werk dat nu veelal op de schouders rust van de burgemeester. Het is de bedoeling om een zeer goed werkend partijbureau uit te bouwen en het opnieuw het elan te geven waarvoor onze partij staat”, besluit Freddy Vandenbussche waarna hij als nieuwe voorzitter de leden op de nieuwjaarsreceptie toesprak.