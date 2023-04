Financiënschepen Mercedes Van Volcem legt stadsrekening voor: “Brugge is financieel gezond”

Eind deze maand legt financiënschepen Mercedes Van Volcem een ‘gezonde’ stadsrekening voor 2022 aan de gemeenteraad voor. De begroting is in evenwicht. Zij moest in drie jaar tijd meer crisissen verwerken dan al haar naoorlogse collega’s.

“Brugge is financieel gezond. Het meerjarenplan is in evenwicht. De rekening 2022 is beter dan gebudgetteerd: 8 miljoen euro beter, waardoor we een aantal miljoenen extra ruimte krijgen in het meerjarenplan. Onze schulden zijn laag in vergelijking met andere centrumsteden en we investeren voor 382 miljoen euro deze legislatuur. Dat is een record aan investeringen sinds 1971.”

Hoe zwaar hebben corona en de energiecrisis de stadsfinanciën uiteindelijk getroffen?

“De coronacrisis kostte ons 41 miljoen euro. Dat konden we goed opvangen door de lockdown, want er was geen activiteit. Maar de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis en inflatie hakken meer in op de stadsbegroting. In de derde aanpassing van het meerjarenplan hadden we hierop geanticipeerd door 6,5 miljoen extra budget te voorzien voor gas en elektriciteit in 2022 en 2023.”

“Daarnaast hebben we 10 miljoen euro gespaard in de exploitatiekosten: 6 miljoen op personeelskosten en 4 miljoen in alle departementen (3,5 procent), waar alle schepenen een inspanning deden. De meeste collega’s zijn zich bewust van de noodzaak van budgettaire inspanningen. Personeelsschepen Pieter Marechal is een redelijk persoon, met wie ik graag samenwerk. Hij zocht mee naar oplossingen, zodat ik er niet alleen voor stond. Minou Esquenet zette ook haar beste beentje voor met energiezuinige investeringen. We bespaarden maar liefst 1.180 MWh aan verwarming en 760 MWh aan verlichting.

Heeft de stad veel kunnen besparen door de verlichting vanaf 23 uur te dimmen?

“Dimmen gebeurt bij verledding. Dat is al het geval in de binnenstad, maar in de rand wordt er gedoofd. Zodra alles verled is in de deelgemeenten, gaan we daar ook dimmen. Bij verledden bespaar je de helft van je kosten. Ondanks die maatregelen lagen de uitgaven voor nutsvoorzieningen bijna dubbel zo hoog als in 2021, 3,3 miljoen euro hoger. Hadden we dit niet gedaan, was er nog 1 miljoen euro extra aan verlichtingskosten bij gekomen.”

Is er nu meer financiële ademruimte omdat de energieprijzen weer gedaald zijn?

“De dalende prijzen zijn een meevaller, al liggen ze nog veel hoger dan in 2019 bij de opmaak van het initieel meerjarenplan. We blijven alles monitoren en sturen de budgetten bij. Hopelijk zijn die woekerprijzen voorbij en kan de inflatie getemperd worden, maar de voedselprijzen blijven stijgen. Dat is geen goed teken.”

De oppositie hekelt dat het bestuur zijn spaarpot opgesoupeerd heeft: ooit had Brugge een potje van 131 miljoen euro.

“Dat is goedkope kritiek. Brugge had ooit een schuld van 200 miljoen euro. Eind 2019 bedroeg ons spaarpotje 73,88 miljoen. Met die 131 miljoen euro van heel lang geleden werd ook het Concertgebouw gebouwd! Van de 73,88 miljoen bij mijn start als financiënschepen was al 57,01 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van het polyvalent centrum De Xaverianen, de expohal Brusk en de afbetaling van ‘bullet’-leningen. Het vrij beschikbaar spaarpotje bedroeg amper 17 miljoen euro.”

Moet Brugge historisch patrimonium verkopen om eindjes aan elkaar te kunnen knopen?

“Helemaal niet! De stad verkoopt enkel leegstaande panden die niet nuttig zijn. We verkochten in drie jaar voor 8 miljoen euro, de grootste verkoop was Huis Sebrechts voor 1,6 miljoen euro en dat stond al dertien jaar te koop! We investeerden voor 11 miljoen euro in nieuwe aankopen, zoals site De Lijn in Assebroek, de Metro-site voor de brandweer, de uitbreiding van ons sportpark in De Gulden Kamer en extra bos in Beisbroek.”

Kunnen alle geplande grote projecten uitgevoerd worden?

“Ons meerjarenplan telt 382 miljoen euro aan investeringen. Behoudens onvoorziene omstandigheden en op voorwaarde dat de inflatie zich stabiliseert, zal alles uitgevoerd kunnen worden. We zien wel vertraging door corona in de realisatie en alle kosten zijn geïndexeerd. Zowel de bouwkosten in gebouwen als de kosten voor openbare werken zijn veel hoger.”

Enkel de renovatie van de Biekorf werd uitgesteld, dat project zullen we vanaf 2025 aanpakken. Geld voor een totaalrenovatie van het door betonrot geteisterde Jan Breydel is er niet. Dé uitdagingen voor de toekomst zijn klimaat, digitalisering, stadsvlucht, vergrijzing, inflatie en rente.”