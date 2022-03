Filiep Terryn is nieuwe voorzitter van N-VA Moorslede

Filiep Terryn en Kathy Godderis vormen voortaan het nieuwe voorzittersduo van N-VA Moorslede. Na een coronapauze van twee jaar organiseert de politieke partij op zaterdag 26 maart in zaal Sint-Jozef in Slypskapelle haar jaarlijks eetfestijn. Het perfecte moment om kennis te maken met het nieuwe voorzittersduo.

De leden van N-VA Moorslede-Slypskapelle-Dadizele trokken onlangs naar de stembus voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en een nieuw bestuur. Filiep Terryn uit Moorslede is de nieuwe voorzitter. Hij volgt Stijn Verlinden op. Filiep wordt in zijn taak bijgestaan door ondervoorzitter Kathy Godderis uit Dadizele.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Alexander Claeys, Peter Hauspie, Gilles Vanbeylen, Willy Vanderhaeghe, Ines Vandevelde, Arne Vantorre, Stijn Verlinden en Jan Verstichel. Mandatarissen Veerle Demeulenaere, Gert-Jan Hovaere, Aäron Pattyn en Marc Vanryckeghem zetelen automatisch in het bestuur.

Het nieuwe bestuur vliegt er onmiddellijk in met een eerste activiteit. “Door de coronacrisis was het niet mogelijk om in 2020 en 2021 onze jaarlijkse spaghettiavond te organiseren. We zijn blij dat dit evenement dit jaar wel weer kan doorgaan”, aldus Veerle Demeulenaere.

De spaghettiavond gaat door op zaterdag 26 maart in zaal Sint-Jozef in Slypskapelle. Aanwezigen kunnen er genieten van een aperitief en één of meerdere borden lekkere spaghetti bolognaise. Federaal parlementeslid Yngvild Ingels, die ook meter is van N-VA Moorslede, komt langs als gastspreker. Kaarten voor het spaghettifestijn kosten 14 euro, kinderen tot 12 jaar eten gratis. De toegangskaarten zijn te verkrijgen via de bestuursleden van N-VA Moorslede-Slypskapelle-Dadizele of via het telefoonnummer 0495 82 01 86.

(BF)