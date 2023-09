Feestelijke opendeur op 8 oktober voor vijfde verjaardag: AC/DC nodigt je uit

Het AC/DC, het administratief centrum en dienstencentrum, viert op zondag 8 oktober zijn vijfde verjaardag. Ter gelegenheid daarvan nodigt het gemeentebestuur iedereen uit voor een feestelijke opendeur, met onder andere een wandelquiz, de lancering van een nieuwe beweegroute, en een speelstraat met disco.

“Op 2 december 2018 opende het AC/DC zijn deuren voor het grote publiek”, herinnert burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zich. “Het nieuwe gebouw bood een antwoord op een aantal moeilijkheden in het oude gemeentehuis aan de Marktplaats. Met het AC/DC gaven we niet alleen onze infrastructuur een serieuze opwaardering met een prachtig staaltje architectuur, ook onze dienstverlening aan de inwoners werd beter en kwaliteitsvoller. We bundelden heel wat diensten die vroeger verspreid zaten over verschillende locaties. Denk maar aan de sector Vrije Tijd en dienstencentrum ’t Scharnier, die vroeger in Het SWOK hun vaste stek hadden. Maar ook qua rolstoeltoegankelijkheid, openheid en duurzaamheid hebben we serieuze stappen vooruit gezet.”.

Quizzen en bewegen

Bijna vijf jaar na de opening organiseert het gemeentebestuur op zondag 8 oktober een verjaardagsfeest. “We nodigen iedereen uit om die dag een bezoekje te brengen”, vertelt schepen van vrije tijd Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld). “Tussen 11 en 17 uur kun je deelnemen aan een wandelquiz door het gebouw, waarbij je kennismaakt met onze dienstverlening. Je krijgt onderweg een unieke blik achter de schermen en maakt daarbij kans op een Stadenbon. In de tuin van het AC/DC en het bijbehorende park lanceren we een nieuwe beweegroute. De 600 meter lange route wil vooral aanzetten om meer te bewegen. Om 10 en om 11 uur neemt een beweegcoach geïnteresseerden mee op pad. De tocht is gratis, maar inschrijven is wel nodig omdat het aantal plaatsen beperkt is.”

“Aanvullend is er om 11 uur een gratis aperitiefmoment met animatie en kunnen onze jongste bezoekers vanaf 14 uur genieten van een autovrije speelstraat met kinderanimatie en Raf Violi’s Disco Show. Verder is er ook een tearoom voorzien.” (CB)

Je vindt het volledige programma op www.staden.be/5jaar.