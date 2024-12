Eva Vromman volgt Bert Wouters op als voorzitter van Groen in Roeselare

Er waait een nieuwe wind door Groen. Zondagochtend werd Eva Vromman (44) aangesteld als nieuwe voorzitter van de politieke partij. “De komende jaren willen we met onze beweging veel meer aanwezig zijn.”

Zondagochtend werd op Trax het nieuwe bestuur van Groen verkozen. Eva Vromman (44) is de nieuwe voorzitster. “Ik ben gehuwd en mama van vier”, stelt de leerkrachte van het Barnum zichzelf voor. Eva kreeg ruim zes jaar geleden al de vraag om zich te engageren voor Groen. “Toen was het nog te vroeg, maar sinds mei zet ik me wel volledig in voor de partij.” Op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen kreeg Eva onmiddellijk plaats 2.

Net zoals in vele andere gemeenten scoorde Groen ook in Roeselare niet goed bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij haalde maar één zetel. Bert Wouters is de komende zes jaar de vertegenwoordiger van Groen in de gemeenteraad. “Vernieuwing binnen de partij was dus zeker nodig. De komende jaren willen we Groen terug meer op de kaart zetten in Roeselare. Dit door meer aanwezig te zijn en gestructureerder te werken. We willen een beweging zijn met een donkergroen verhaal waarvoor de mensen sympathie hebben. Veertig procent van de stemmen zullen we nooit halen, maar het is belangrijk dat een partij zoals Groen bepaalde standpunten kan aankaarten.”

Eva Vromman vormt samen met secretaris Patricia Carron en gemeenteraadslid Bert Wouters momenteel het bestuur van de politieke partij. “Ondertussen zijn er ook enkele nieuwe mensen die zich graag willen engageren voor onze beweging”, aldus Eva. Bert Wouters is alvast blij dat Groen ook na de tegenvallende groep een aan elkaar hangende groep vormt. “Voor mij zal het de komende zes jaar in de gemeenteraad extra druk zijn, maar ik weet dat er een ploeg achter me staat die me steunt en waar ik met vragen terecht kan. Ik ben er van overtuigd dat we de komende jaren stappen zullen zetten met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen.”