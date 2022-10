Erwin Feys keert terug en staat in 2024 dan toch op Vooruit-lijst in Bredene

Erwin Feys zal in 2024 opnieuw meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is al de tweede coryfee die door burgemeester Steve Vandenberghe persoonlijk wordt teruggehaald. Twee jaar voor de verkiezingen zijn lijsttrekker en -duwer bekend.

Dat het in oktober 2024 belangrijke verkiezingen worden, heeft men ook in Bredene begrepen. De socialisten zijn er aan de macht sinds 1988. Sinds 1994 regeren ze met een volstrekte meerderheid. In 2018 behaalden ze nog 50,2 procent van de stemmen. Ze zijn alert voor de verkiezingen van 2024: er is geen opkomstplicht, er is veel antipolitiek en ook de oppositie roert zich.

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) haalde vorig jaar Kristien Vanmullem (53) terug: ze was 15 jaar schepen en de jongste tijd gewoon raadslid. Er werd aangenomen dat ze geen belangrijke rol meer zou spelen, maar zegde toch opnieuw toe. Na een gelijkaardig gesprek zegt nu ook schepen Erwin Feys (65) toe. Hij had, na een indrukwekkende politieke loopbaan van 42 jaar, waarvan enkele maanden als waarnemend burgemeester, eerder aangekondigd te stoppen: volgend jaar ruimt hij plaats voor Jens Vanhooren, die terugkeert als schepen.

Nieuwe ploeg coachen

“Ik zou me nog inzetten voor de partij en niet meer op een lijst staan. Maar de burgemeester overtuigde me om toch mee te doen. Ik wil hem niet in de steek laten. Het zijn belangrijke verkiezingen waar ook veel jongeren een plaats zullen krijgen. Er is me gevraagd om de nieuwe ploeg te helpen coachen.”

Steve Vandenberghe bevestigt dat Feys meedoet met een missie: “Er zullen nieuwe mensen zijn die gecoacht worden. Met zijn ervaring zal hij een belangrijke rol spelen. Dat gaat niet enkel over stemmen. Ik heb hem inderdaad drie keer moeten vragen om mee te doen maar het is mooi dat hij iets terugdoet voor de partij. Als ik ooit stop , zal ik ook mijn ervaring ten dienste stellen.”

Of ook Jacques Deroo, naast Vandenberghe en Feys de enige die meer dan 1000 stemmen haalt, blijft, is niet duidelijk. De meningen van Deroo en de kopstukken daarover lopen uiteen .“Daar is nog niets over beslist; zegt Deroo.” Intussen raakte ook bekend dat Vandenberghe lijsttrekker wordt en Erwin Feys de lijstduwer. Het bestuur van Vooruit Bredene zal ook kennisnemen van de plannen van de populaire ex-schepen Eddy Gryson om op te stappen uit de gemeenteraad. Hij zou op korte termijn vervangen worden door Johan Coucke. (EFO)