“Enorme impact gehad op lokale beleid”: Eric Huyghe neemt afscheid van de politiek

Na 24 jaar in de gemeentepolitiek, waarvan 12 jaar als schepen en 6 jaar als provincieraadslid, neemt Eric Huyghe (67) afscheid van zijn actieve rol in de lokale politiek waarin hij jarenlang bekend stond als een van de belangrijkste krachten binnen zijn partij. Vanaf de installatievergadering zal zijn plaats in de gemeenteraad worden ingenomen door Henk Dejonghe, eerste opvolger binnen team8680.

Eric blikt tevreden terug op zijn politieke loopbaan: “Met veel overtuiging en vertrouwen heb ik mij ingezet als lijstduwer voor team8680. Ik ben zeer tevreden over mijn persoonlijke resultaat en ook over de sterke prestaties van onze lijst. Hoewel ik gehoopt had dat we opnieuw konden deelnemen aan het bestuur, geloof ik in de toekomst van dit project. Daarom maak ik graag plaats voor Henk Dejonghe. Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit een mooie combinatie van ervaring en jong talent. Team8680 is klaar om verder te bouwen en dat maakt me trots. Hoewel ik nu een stap terugzet, zal ik het team blijven ondersteunen, weliswaar vanop de zijlijn.”

“De heraanleg van de Ringlaan was een van zijn grootste verwezenlijkingen”

Ook lijsttrekker Tom Pollentier heeft lovende woorden voor Eric. Hij vertelt: “We zijn Eric enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Hij is een bekend en geliefd gezicht in Koekelare en stond altijd klaar met hulp en advies. Tijdens zijn jaren als schepen, onder meer van openbare werken, heeft hij een enorme impact gehad op het lokale beleid. De heraanleg van de Ringlaan was een van zijn grootste verwezenlijkingen, waarbij hij niet alleen zorgde voor een degelijke opvolging, maar ook belangrijke subsidies wist te regelen.”

Team8680-project

“Eric heeft achter de schermen veel werk verricht om het team8680-project te doen slagen. Dat hij nu vrijwillig plaats maakt voor Henk Dejonghe is een genereus gebaar dat zijn betrokkenheid toont. Met deze sterke fractie – bestaande uit Sam Dewulf, Marnix Demey, Jolien Lootens, Michiel Sys, Henk Dejonghe en mezelf – blijven we bouwen aan de toekomst van team8680 vanuit de oppositie. We zijn klaar om te wegen op het beleid in Koekelare.”