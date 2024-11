Enigo Vandendriessche (Vooruit) uit Ingelmunster stopt na 15 jaar met politiek: “Ik ben thuis méér nodig”

Na vijftien jaar actieve politiek neemt Enigo Vandendriessche, gemeenteraadslid bij Vooruit, afscheid van de Ingelmunsterse politiek. Nadat hij in juli voor de tweede keer vader werd, wil de oud-schepen meer tijd maken voor zijn gezin.

We vernamen al meerdere weken geleden dat nieuws en we confronteerden Enigo met die tip die we hadden gekregen, maar toen ontkende hij nog en zei hij: “Allez, dan weet jij precies méér dan ik.” Enigo: “Deze zomer ben ik voor de tweede keer papa geworden. Dit is een heel mooie, maar ook heel intense periode. Ik hoef het mensen met kinderen niet uit te leggen: met een baby en een kleuter in huis heb je als ouder je handen vol. Ik ga ook niet onder stoelen of banken steken dat ik erg ontgoocheld ben in de uitslag van de verkiezingen. De pandoering die we op 13 oktober van de kiezer kregen, maakte het dan ook duidelijk: ik ben thuis meer nodig dan in de politiek. Daarom heb ik besloten om na deze legislatuur een punt te zetten achter mijn politieke carrière.” Lijstduwer

Toen hij te horen kreeg dat hij vader zou worden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, koos Enigo ervoor om een stap terug te zetten: “Van een goede lijsttrekker mag je verwachten dat hij de campagne aanvoert, overal aanwezig is en de hele partij op sleeptouw neemt. Dat kon ik deze keer niet waarmaken. Daarom ben ik niet ingegaan op de vraag van de partij om de lijst voor de derde keer te trekken. Ik wou de ploeg echter niet in de steek laten en besloot om de lijst te duwen.” Hoewel Enigo weinig tot geen campagne had kunnen voeren, werd hij op 13 oktober vanop de laatste plaats opnieuw verkozen in de gemeenteraad.

Ontgoocheling

Wat weinig mensen verwacht hadden, was dat de socialisten zouden afgestraft worden door de kiezer. De partij verloor twee zetels en heeft vanaf december maar één verkozene meer in de gemeenteraad. “De ontgoocheling was enorm,” zucht Enigo. “Dat ik persoonlijk een minder goede score behaalde dan in 2018 was ergens te verwachten. Door mijn nieuwe gezinssituatie had ik ook niet veel campagne kunnen voeren. Maar dat de partij twee zetels zou verliezen, had ik niet zien aankomen. We hebben de voorbije zes jaar echt constructieve oppositie gevoerd in de gemeenteraad. In plaats van te zitten mokken en alles af te breken, kozen we ervoor om voorstellen op tafel te leggen. Zo konden we als kleinste partij toch een aantal dingen realiseren voor de Ingelmunsternaars. Ik denk aan de start van het buurtbos, het conflictvrij kruispunt Gentstraat-Ring, het sterrenregister, extra zebrapaden, … Ik blijf hier trots op, maar ik ben enorm ontgoocheld dat we hiervoor niet beloond werden.”

Toch blikt Enigo tevreden terug op de vijftien jaar dat hij in Ingelmunster aan politiek mocht doen. “Ik heb veel kansen gekregen en wil iedereen die me de voorbije jaren gesteund heeft dan ook oprecht bedanken. Ik heb toch voor veel mensen iets kunnen betekenen en daar deed ik het voor. Nu is het tijd voor iets anders. Bedankt!” Vanaf december zal Liesbeth Holvoet het zitje van Enigo overnemen en hem opvolgen in de gemeenteraad.