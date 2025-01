Eerste West-Vlaamse burgemeesters benoemd door minister Hilde Crevits

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Hilde Crevits (CD&V), heeft de eerste reeks burgemeesters in Vlaanderen benoemd. In totaal werden 48 verkozenen officieel aangesteld, waarvan 11 in West-Vlaanderen.

Hilde Crevits toont zich tevreden over de eerste reeks benoemingen: “Het benoemingsproces is officieel gestart. In totaal wachten 285 burgemeesters in Vlaanderen op hun benoeming. Voor de 48 dossiers die ik tot nu toe ontving, waren de adviezen gunstig, waardoor ik deze verkozenen kon benoemen. Het gaat om een belangrijke verantwoordelijkheid in onze democratie, en ik wens alle benoemde burgemeesters alvast veel succes toe.”

Zorgvuldige procedure

De benoeming van een burgemeester verloopt volgens een strikt proces. Eerst leggen de verkozenen met de meeste naamstemmen van de grootste coalitiefractie de eed af als aangewezen burgemeester tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Vervolgens beoordeelt minister Crevits elk dossier aan de hand van adviezen van de procureur-generaal en de provinciegouverneur.

In deze adviezen wordt nagegaan of er gerechtelijke procedures lopen tegen de kandidaat en of de aangewezen burgemeester geschikt is om zijn of haar functie te vervullen. Pas na een positief advies wordt de benoeming officieel en legt de burgemeester opnieuw de eed af, ditmaal in handen van de provinciegouverneur.

Onze provincie

Met elf nieuwe benoemingen neemt West-Vlaanderen een prominente plaats in binnen deze eerste reeks. De verkozen burgemeesters vertegenwoordigen een mix van ervaring en vernieuwing. De komende weken worden de dossiers van de resterende gemeenten verder behandeld.