Eerste namen bij N-VA Oudenburg: Marc trekt en Stijn duwt lijst

Marc Gilliaert wordt bij N-VA de kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, Stijn Jonckheere zal de lijst duwen. “Marc is de man van het eerste moment, toen de afdeling in 2011 werd opgestart. Met hem zullen onze inwoners op elk moment een aanspreekpunt hebben. Hij staat dicht bij de mensen en krijgt mijn steun en die van het voltallige bestuur”, zegt huidig schepen Stijn Jonckheere.

Het gerucht deed al een tijdje de ronde dat Stijn Jonckheere een stap opzij zou zetten om met Marc Gilliaert (62) als lijsttrekker naar de verkiezingen te gaan. En dat werd woensdag 17 januari door beiden bevestigd. Een derde naam die op de lijst zal voorkomen, is die van Marnix Dierendonck, de vroegere voorzitter en ook al gemeenteraadslid geweest.

Voortzetting

Straks is het zes jaar dat N-VA mee aan het roer staat in Oudenburg. “Oudenburg is uit zijn winterslaap ontwaakt; er is weer leven in de brouwerij gekomen, zaken zijn in beweging gezet en in vraag gesteld”, stelt Stijn Jonckheere (35). “Maar we mogen niet blind zijn; alles kan altijd beter. Daarom zal N-VA in haar verkiezingsprogramma enerzijds verwijzen naar een voortzetting van het huidige beleid en anderzijds naar punten die volgens onze partij anders moeten in een volgende legislatuur.” Dat Stijn Jonckheere een stap opzijzet als kopman, verklaart hij als volgt: “Het ambt van schepen combineren met een jong gezin en een job is niet altijd evident. Daarom wil ik het de komende zes jaar wat kalmer aan doen, daarna zien we wel weer. En Marc is de ideale persoon om het werk dat ik in 2019 gestart ben voort te zetten.”

Vereerd

“Ik ben vereerd om lijsttrekker te zijn voor N-VA. Ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen en Oudenburg helpen financieel gezond te maken. Als natuurliefhebber heb ik ook aandacht voor meer groen in de stad, met een gezond evenwicht naar de landbouw toe. Voorts gaat mijn interesse naar cultuur, veiligheid, mobiliteit, ouderenzorg en sport”, stelt Marc Gilliaert, nu nog teamleider van het mobiele team Openbare Weg bij Douane en Accijnzen, maar op 1 oktober met pensioen. “Dus daarna, indien de kiezer het wil, voltijds actief voor Oudenburg.”

Marc is getrouwd met Lucrèce Mylle, papa van Pieter, Dries en Brecht en opa van Laura en Wout. Stijn is dossierbehandelaar taxatie registratierechten bij de Vlaamse overheid. Hij is getrouwd met Valerie Cottenie en papa van Lukas en Fien. (LIN)