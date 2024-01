“Een frisse wind laten waaien”: Kimberley Carton (33) is nieuwe algemeen directeur gemeente De Haan

Kimberley Carton volgde onlangs Franky Museeuw op als algemeen directeur van de gemeente. Ze wil onder meer werk maken van een gezond personeelsbeleid. “Mensen die zich op de werkvloer gewaardeerd voelen, zijn productiever.”

Sinds de inkanteling van de OCMW’s, gaan alle Vlaamse steden en gemeenten door het leven met een algemeen directeur. Deze doet wat voordien de gemeentesecretaris én de OCMW-secretaris deden: hij/zij is belast met de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege voor, maakt daar verslagen van en coördineert de uitvoering van de beslissingen. “De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar en speelt daarnaast ook een belangrijke rol in het personeelsbeleid van de gemeente. Als algemeen directeur ben je als het ware de manager van het gemeentebedrijf: hoewel vooral achter de schermen actief, kan je toch organisatiebreed verandering helpen brengen in je gemeente. Een van onze kerntaken is bijvoorbeeld het verder uitbouwen van een professionele en efficiënte dienstverlening voor de burger. Maar er is ook nog wel wat verdere afstemming nodig tussen de gemeente- en OCMW-raad. Tenslotte zijn dat twee verschillende organisaties, elk met hun eigen cultuur”, legt Kimberley uit.

Betrokkenheid

Van opleiding juriste, was ze van 2014 tot 2019 bestuurssecretaris bij het OCMW Brugge en daarna ombudspersoon bij het AZ Sint-Jan. “Ik had dus reeds affiniteit met de werking en besluitvorming van een lokaal bestuur. Het fijne aan mijn nieuwe mandaat is dat je, zoals eerder gezegd, een eigen stempel kunt drukken. Ik wil als algemeen directeur een frisse wind laten waaien in het gemeentehuis. Bijdragen aan een positief werkklimaat door toegankelijk en bereikbaar te zijn”, aldus Kimberley.

“Ik wil alle 250 medewerkers een bezoekje brengen op de werkvloer”

Ze wil onder meer werk maken van een gezond personeelsbeleid in de gemeente. “Waardering vind ik een heel belangrijke parameter – mensen die zich op de werkvloer gewaardeerd voelen, zijn doorgaans ook een stuk productiever. Daarnaast werk ik graag vanuit vertrouwen. De Haan telt zo’n 250 medewerkers en ik ben vastberaden om die allemaal een bezoekje te brengen op de werkvloer. Die betrokkenheid is belangrijk – ik wil echt tùssen de mensen staan en niet vanuit een ivoren toren werken.”

Ondertussen is ze druk aan het netwerken met collega’s van naburige kustgemeenten. “Maar ook binnen de gemeente wordt er goed samengewerkt, over de partijgrenzen heen. Mijn job is veel vergaderen, en vooral: veel luisteren. Wat leeft er zoal onder de medewerkers? Wat loopt er goed, wat kan er beter?”

Terug naar de roots

Het was trouwens een beetje thuiskomen: Kimberley woonde 25 jaar lang in De Haan. “Ik ben hier geboren en getogen, mijn ouders wonen hier nog steeds. Het voelt dus vertrouwd, terug naar de roots. Ik zie het als een voorrecht om in zo’n prachtige gemeente te mogen werken. Bovendien is het best boeiend om het nu als het ware van binnenaf te mogen beleven”, klinkt het.

Vandaag woont Kimberley met haar man en twee kindjes in Sint-Andries. “Ik vind het wel goed dat die afstand er is: daardoor bekijk ik de dagdagelijkse werking vanuit een zekere neutraliteit en raak ik er niet te veel mee verweven”, zegt ze. Kimberley is gehuwd met Gert Schepens, mama van Lio (6) en Sita (4) en plusmama van Maud (23) en Floor (25). “Ik heb mijn man leren kennen toen we nog allebei voor het OCMW werkten. Hij is mij dan gevolgd naar het AZ Sint-Jan om er financieel adviseur te worden”, glimlacht Kimberley. In haar vrije tijd pikt ze al eens een concertje mee. “En ik ga ook graag sporten, al schoot dat er de laatste tijd wel wat bij in. Door de combinatie van een druk gezins- en beroepsleven zijn eigenlijk àl mijn hobby’s wat ondergesneeuwd geraakt.”

Op haar nieuwe job is Kimberley ondertussen goed opgenomen. “Als welkomstgeschenkje kreeg ik van mijn nieuwe collega’s een kerstboom met daarin persoonlijke boodschappen: hartverwarmend.”