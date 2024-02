Voormalig partijvoorzitter en Europees parlementslid voor Open VLD Dirk Sterckx steunt de lijst van Jasper Pillen. Het provinciaal congres keurde de lijsten gisteren goed.

Dirk Sterckx woont al enkele jaren in Knokke-Heist. “Dirk Sterckx op mijn lijst is een enorme motivatie. Zijn werk als journalist, als partijvoorzitter en als Europees Parlementslid: altijd was er waardering en respect voor zijn inzet. Het is een eer dat zo een personaliteit mijn lijst duwt” zegt lijsttrekker Jasper Pillen.